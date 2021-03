Gobierno: Camacho, Arias y Reyes Villa son actores principles en el golpe de Estado





10/03/2021 - 11:02:41

La Paz, ABI.- El vocero presidencial Jorge Richter afirmó que la participación de Luis Fernando Camacho, Iván Arias y Manfred Reyes Villa en las elecciones subnacionales no significa que estén eximidos de responsabilidad por los hechos de violencia que derivaron en el golpe de Estado registrado en noviembre de 2019. La autoridad de Estado explicó que Camacho, ahora candidato de Creemos a la Gobernación de Santa Cruz, fue un actor principal en lo sucedido porque registró y asoció su nombre en la confección de la ruptura institucional, que saldó con “37 muertos, más de 800 heridos y de 1.000 personas detenidas”. “No significa que la elección del día domingo, en el caso, por ejemplo, del señor Luis Fernando Camacho, esté eximiendo de todas las responsabilidades o lo actuado en noviembre de 2019, donde claramente confeccionó, participó y fue un actor central de lo que se denomina un golpe de Estado en el país”, manifestó en el programa No Mentiras del canal de televisión PAT. El vocero presidencial mencionó que también hay otros actores políticos que fueron gestores de las jornadas violentas y la ruptura institucional. En ese contexto, el vocero presidencial manifestó que el candidato de la alianza “Por el Bien Común Somos Pueblo”, Iván Arias, tuvo también una participación que “ha sido determinante” en el cargo de Ministro de Obras Públicas del gobierno de facto surgido tras los hechos de violencia de 2019 . “La participación del señor (Manfred) Reyes Villa, discursivamente, a través de sus redes sociales, también ha sido de apoyo a aquella ruptura. Esto es un criterio rupturista de no avanzar en lógicas democráticas y de respeto a la institucionalidad electoral y democrática”, agregó. La autoridad gubernamental mencionó, por último, que la responsabilidad de cada uno de los actores políticos en la violencia que generó el golpe de Estado tendrá que ser definida “en el momento que corresponda” de la historia del país.