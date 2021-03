Argentina pide unidad de América Latina para acceso equitativo a vacunas contra coronavirus





10/03/2021 - 10:45:44

Xinhua.- El canciller de Argentina, Felipe Solá, instó hoy martes a la "unidad" de América Latina para que la región pueda acceder de manera equitativa a las vacunas contra la enfermedad del nuevo coronavirus (Covid-19). El funcionario participó el martes en el tercer encuentro virtual denominado "Hacia la Construcción de Estados de bienestar en las Américas", bajo la organización del Director Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Felipe López-Calva, informó la cartera de Exteriores en un comunicado. Solá instó en su intervención a "una unidad mayor en América Latina para pelear por la vacuna y lograr mejores condiciones para la región". Argentina inició su campaña de vacunación contra la Covid-19 el 29 de diciembre pasado y ha recibido para ello dosis de la vacuna rusa Sputnik V, de la vacuna Covishield (de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, elaborada en India), y de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm. "Las condiciones generales de la pandemia han obligado a emitir mucho más (dinero), a que el Estado pague parte de la nómina salarial de muchas empresas, a hacer ingresos de emergencia para la familia", dijo el jefe de la diplomacia argentina. El canciller argentino destacó sin embargo que "en mayor o menor medida todos los gobiernos han ido respondiendo" y afirmó que "la pospandemia también exige una ayuda muy grande para que arranque la economía". "Desde el punto de vista de las vacunas y desde las economías, veo una Latinoamérica muy dividida y muy ideologizada", dijo Solá, que instó a "discutir acciones de cooperación, de integración o incluso de cómo afrontar la pandemia juntos". El ministro advirtió que "la región así dividida no está preparada para reaccionar más o menos de forma conjunta a la pandemia y a la pospandemia. Para ello necesitamos alcanzar niveles de unidad generadas por la situación y no por cuestiones ideológicas". Solá resaltó que actualmente en Argentina "hay un rebrote económico industrial que repercute más en el empleo formal que en la actividad económica informal, que fue más golpeada por la Covid-19". "Esa recuperación en la recaudación (impositiva) y ese renacer industrial que estamos viendo y que nos entusiasma, es parcial, heterogéneo y no puede llevarnos a decir que implica alguna forma de reducción de la pobreza. Tenemos que investigar mes a mes qué pasa con la pobreza", propuso.