CC, la segunda fuerza en la ALP, no logra consolidarse en la elección subnacional





10/03/2021 - 09:17:59

Página Siete.- Comunidad Ciudadana, la segunda fuerza política en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que apostó por conquistar espacios en los gobiernos regionales, no logró consolidarse en las elecciones subnacionales del 7 de marzo. A excepción de Santa Cruz, donde disputa el primer lugar para la alcaldía, esa alianza no supera el 5% en El Alto, en tres municipios capitales, y en seis de ocho departamentos en los que presentó candidatos a gobernadores. Bajo el denominativo Comunidad Ciudadana Autonomías por Bolivia (C-A), esa alianza presentó postulantes para cinco gobernaciones, para seis ciudades capitales y El Alto. En el caso de Tarija, Pando y Beni se presentó como Comunidad de Todos, Comunidad Integración Democrática (CID) y Cambiemos, respectivamente. No participó en los comicios por la Gobernación de Santa Cruz y declinó su participación por la Alcaldía de La Paz, después de la renuncia de su candidato Waldo Albarracín. En Oruro, Potosí, Cochabamba y El Alto los candidatos de C-A no superaron el 4% de la votación municipal, según los datos del conteo rápido. La votación más alta la obtuvo con la candidatura de Gary Áñez, quien pelea la Alcaldía de Santa Cruz voto a voto con el postulante de UCS Jhonny Fernández. En esa plaza C-A habría conseguido cerca al 33%. En Cobija obtuvo el 15,9% con la candidatura de Roger Franco, por la silla edil con CID y se posicionó en tercer lugar, entre ocho frentes inscritos. En Sucre, su candidato Gustavo Pereira alcanzó el 10,7% con C-A y llegó al tercer lugar entre 10 postulantes a la silla edil. En la ciudad de Tarija, el candidato Alan Echart obtuvo el 8,8% del respaldo con Comunidad de Todos y se ubicó en el tercer lugar de entre siete aspirantes a máxima autoridad edil. En Trinidad, el candidato Mauricio Guiteras sacó el 6,3% con Cambiemos y se ubicó en el quinto lugar entre nueve contendientes. Mientras que en los resultados por las gobernaciones la votación más alta la obtuvo en Tarija con la candidatura de Adrián Oliva, por Comunidad de Todos, quien sacó el 17,5% de la preferencia electoral y se ubicó en el tercer puesto entre siete postulantes inscritos. El segundo mejor resultado lo obtuvo en Pando con la candidatura de Carmen Eva Gonzales por CID, que alcanzó el 12,5% de la votación y se ubicó en el tercer lugar entre seis candidatos. En las plazas por las gobernaciones de La Paz, Chuquisaca, Beni, Oruro, Potosí y Cochabamba el respaldo electoral que recibió fue menor al 5%. Para los analistas Paúl Coca y Marcelo Arequipa las principales falencias de Comunidad Ciudadana fueron la carencia de una estructura política, la falta de liderazgos regionales, las alianzas circunstanciales y la ausencia del referente de la organización política, Carlos Mesa, en la contienda electoral subnacional. “El resultado que obtuvo Comunidad Ciudadana no es sorpresa, salvo Santa Cruz de la Sierra. Comunidad Ciudadana es una alianza coyuntural, donde primero se pensó en el candidato, que era Carlos Mesa, y después se pensó en realizar las estructuras de lo que iba a ser. Esas estructuras en torno al candidato y no con base en una ideología o un pensamiento propio no dan resultados y eso lo estamos evidenciando”, indicó Coca. En su opinión, la falta de estructura le impidió a CC movilizarse en campaña como en las elecciones generales y es la razón por la cual tuvo que recurrir a candidatos invitados. Además, observó que Comunidad Ciudadana se presentó con un cambio de nombre y que el referente de la alianza, Carlos Mesa, desapareció del escenario político en este proceso electoral y no se presentó junto a sus candidatos ni siquiera en la recta final de las campañas. Asimismo, indicó que los aliados circunstanciales de Comunidad Ciudadana en los comicios generales decidieron participar por su cuenta en las elecciones subnacionales. Marcelo Arequipa coincide en que el problema de Comunidad Ciudadana es la carencia de estructura y la falta de liderazgos locales. “Hay un problema estructural en Comunidad Ciudadana, que tiene que ver con la premura por la cual han aparecido ellos en el proceso electoral de 2019, y esta premura no los ha llevado a trabajar con una estructura a nivel nacional, pese a que son como la suma de alianzas regionales. Al mismo tiempo, no han sabido trabajar estratégicamente en las opciones para liderazgos regionales. Comunidad Ciudadana es simplemente Carlos Mesa ”, manifestó Arequipa.