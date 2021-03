Cuatro vacunados con la Sputnik V en Tarija dieron positivo a Covid en Tarija





El País.- Cuatro personas, que son parte del personal de salud que recibió la Sputnik V en Tarija, dieron positivo a Covid-19 después de haberse inoculado la primera dosis contra esa enfermedad pandémica, por lo cual, ya no recibieron la segunda vacuna, según información del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Según datos del Sistema Nacional de Informaciones en Salud (SNIS-VE), 825 personas recibieron la vacuna rusa, pero solo 803 recibieron la segunda al término de los 21 días. Eso motivó a que el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) haga las indagaciones y llegó a dos conclusiones sobre el caso. La técnico del PAI Tarija, Virginia Casón, explicó que de las 22 que faltaban recibir su segunda dosis, por un lado, se trata de personal que viajó y cambió de residencia, pero otros cuatro fueron porque después de recibir la primera dieron positivo para Covid-19, lo cual no significa que la vacuna les haya enfermado, sino que casualmente al momento de inmunización ya estaban en una etapa de incubación de la patología, pero sin síntomas. “Tenemos el reporte de unas cuatro o cinco personas que enfermaron con Covid-19 luego de haber recibido la vacuna – sostuvo Casón –. Seguramente cuando se vacunaron ellos estaban en proceso de incubación de la enfermedad, pero no hubo muchas reacciones. Se recomendó esperar que esas personas se recuperen, que salgan de la fase aguda para recién recibir la segunda dosis”. En Santa Cruz se reportó el primer caso de este tipo, donde la explicación también fue la misma a la que dio Casón. La funcionaria aclara que solo hubo reacciones leves y moderadas, pero con la vacuna Sinopharm aún no hay reportes al respecto. El vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Salud Pública, Walter Santa Cruz, explicó que se espera reacciones adversas en un 1,4 por ciento de los inmunizados, reacciones leves y moderadas. Es por ello que luego de recibir la dosis, el receptor debe quedarse 20 minutos en observación. Para el epidemiólogo es importante que las personas mayores de 60 años que tienen alguna enfermedad base, puedan hacer una consulta a sus médicos tratantes antes de recibir la vacuna, con ello reducir los riesgos de presentar complicaciones después de recibir la dosis. Sostiene que no es lo mismo cuando se está con una enfermedad en etapa inicial que cuando se está en fases crónicas o agravadas. De momento, según el SNIS, con la vacuna china Sinopharm se llegó a vacunar a más de 7 mil personas, de las cuales, 6 mil corresponden al personal de salud y 1.500 a personas de la tercera edad con múltiples patologías de base y también a enfermos con cáncer y pacientes con insuficiencia renal. Estas vacunaciones son parte del lote de 25 mil dosis que llegaron las pasadas semanas para Tarija, que alcanza para vacunar al 100 por ciento del personal y parte de los grupos riesgos del departamento. El proceso de inmunización aún continúa. El pre registro digital que lanzó la Gobernación sirve de base para hacer una programación de inmunización, pero también para conocer la cantidad de personas con enfermedades de base interesadas en la vacuna.