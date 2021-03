Bolsonaro puso bajo sospecha al juez que anuló las condenas de Lula





09/03/2021 - 17:14:55

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, puso este lunes bajo sospecha al magistrado Edson Fachin, miembro de la Corte Suprema que anuló las condenas a prisión que pesaban contra el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. “El magistrado Fachin tenía un gran vínculo con el PT”, dijo Bolsonaro, en alusión al Partido de los Trabajadores, fundado en 1980 por Lula, quien dirige esa formación desde entonces. Según Bolsonaro, líder de una emergente ultraderecha y mayor antagonista de Lula y del PT, “obviamente esa decisión” de Fachin deberá ser analizada por el pleno del Supremo, lo cual depende de que haya una apelación contra el fallo que anuló las sentencias, en la cual ya trabaja la Fiscalía General. Bolsonaro dijo estar convencido de que “el pueblo brasileño ni siquiera querría tener un candidato como ese en 2022 y mucho menos pensar en votarlo”, porque “al final de cuentas, todos los escándalos que hubo en su Gobierno están claros frente a toda la sociedad”. Terremoto político en Brasil La decisión de un juez del Tribunal Supremo de Brasil de anular todas las condenas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 75 años, ha caído como una bomba en el país: el veterano líder izquierdista podrá participar en las elecciones presidenciales de 2022. Tras un recurso presentado por los abogados de Lula, el juez Edson Fachin anuló todas las condenas impuestas por la Justicia Federal de Paraná al expresidente al considerar que ese tribunal no era competente. De este juzgado estaba al cargo entonces el exjuez Sergio Moro, que más tarde sería ministro de Justicia de Bolsonaro. Con la decisión de Fachin quedaron anulados cuatro procesos contra Lula relacionados con un triplex situado en Guarujá, una hacienda en el municipio de Atibaia y otro vinculado al Instituto Lula. Por el caso de Guarujá, Moro condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero. El expresidente permaneció un año y siete meses privado de libertad, hasta que en noviembre de 2019 el Supremo declaró inconstitucional su encarcelamiento. Fachin, en su decisión del lunes, consideró que Moro no tenía competencias jurídicas porque los procesos deberían haberse juzgado en Brasilia y no en Curitiba. Ahora deberán reiniciarse en la capital. También concluyó que las irregularidades atribuidas a Lula no tienen relación con el esquema de desvíos de dinero de la estatal Petrobras, piedra angular de la operación 'Lava Jato'. El líder del PT siempre ha negado las acusaciones contra él y alega que ha sido víctima de una conspiración para impedir que se presentara a las elecciones presidenciales de octubre de 2018, que ganó Bolsonaro. En 2019, el portal The Intercept Brasil filtró unos mensajes que revelaron que el exjuez se coordinó con los fiscales para encarcelar a Lula. Este martes, el juez Gilmar Mendes anunció que por la tarde se juzgará el recurso presentado por la defensa de Lula que cuestiona la imparcialidad de Moro en todos los casos contra el exmandatario. Una decisión del Supremo en su contra por parcialidad podría tener un impacto sobre todos los procesos en los que estuvo al cargo e incluso suponer la anulación de los casos de 'Lava Jato', la mayor operación anticorrupción de la historia del país.