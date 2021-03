Chile se convierte en el país con más vacunados contra el covid-19 en los últimos siete días





09/03/2021 - 17:00:42

RT.- Our World in Data, una organización de la Universidad de Oxford (Reino Unido) que brinda información sobre la pandemia a nivel global, informó que Chile superó a Israel en cantidad de inoculados por cada 100 habitantes y pasó a ser el país que más ha vacunado contra el covid-19 en los últimos siete días, medido de forma proporcional. Así, la nación del Cono Sur marcó un promedio semanal de 1,08 dosis, mientras que el país de Oriente Medio registra 1,03, tras liderar la tabla durante varias semanas. La noticia fue celebrada este martes por el Ministerio de Salud en sus redes sociales. "Es un esfuerzo que hay que reconocerle a la atención primaria, a los alcaldes, pero también al Estado de Chile", sostuvo Enrique Paris, a cargo de la cartera sanitaria. Número de vacunados Por otro lado, el equipo que brindó los datos aclara que la cifra no refleja necesariamente el número total de personas con el proceso de vacunación finalizado. Esto se explica porque la mayoría de las vacunas disponibles requiere dos dosis para completar el procedimiento de inmunización. Sobre ello, según las cifras brindadas por el Gobierno de Sebastián Piñera, de las más de 4 millones de personas inyectadas, al menos 772.000 ya recibieron su segunda dosis. Así, de la población objetivo, calculada en más de 15 millones de ciudadanos, el 27,5 % ya recibió al menos una aplicación, mientras que el 5,1 % tuvo dos. De esta forma, la nación latinoamericana se posiciona como un país con una de las campañas de vacunación más exitosas. En la región, otras administraciones desarrollan planes de inmunización mucho más lentos y con serios problemas de organización para suministrar las dosis. Entre tanto, solo en la jornada del lunes, Chile aplicó 319.094 inyecciones, pertenecientes a la primera y segunda dosis. Asimismo, hasta el 8 de marzo, el 21,9 % de la población total recibió al menos una aplicación. En lugares como Argentina o México, los números marcan un 2,7 % y 1,7 %, respectivamente. En cuanto a la incidencia de la pandemia en la sociedad chilena, la cartera sanitaria señala que hay más de 864.000 contagios acumulados y 21.182 muertos por el covid-19.