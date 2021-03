Comisión de Diputados solicita informe al Fiscal sobre juicio de responsabilidades contra Añez





09/03/2021 - 16:40:42

La Paz.- El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, diputado Andrés Flores Condori, informó que se aprobó una Petición de Informe Oral dirigida al Fiscal General de Estado, Juan Lanchipa, para que explique sobre el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez. “Nosotros como comisión hemos enviado una petición y no hay nada (respuesta); entonces como se aprobó, el fiscal va a venir a dar su informe oral ante la comisión el tema del juicio. Él como fiscal debe actuar de oficio y no hizo nada y el pueblo pide justicia”, dijo Flores. El legislador detalló que la cita está programada para el martes 16 de marzo para que la máxima autoridad del Ministerio Público explique en qué estado se encuentra el proceso de investigación. La declaración de la autoridad surge a raíz de los 19 juicios de responsabilidades contra exautoridades del gobierno de facto, diez de ellos ya se encuentran en la Comisión de Justicia Plural, pero no así el juicio de Añez que tiene denuncias por incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, entre otros.