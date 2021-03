Loza pide informes y APDH de El Alto ve posible omisión por salida del general Orellana a Colombia





09/03/2021 - 12:37:15

Erbol.- La salida del país hacia Colombia del excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Sergio Orellana, fue cuestionada por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza y el representante de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto (APDH), David Inca. El legislador del MAS dijo que si fuera verdad la situación del exjefe militar dijo que el Ministerio de Gobierno, la Dirección General de Migración deben brindar un informe de quien enfrenta un proceso por los hechos de violencia y muerte que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019. “Nuestro Ministerio de Gobierno, Migración, si esto es verdad (la salida de Orellana), nos tendrán que informar, no sólo a los legisladores sino a todo el pueblo boliviano. Aquella persona, sea militar, policía o político tiene que rendir cuentas de manera transparente y oportuna al pueblo boliviano”, afirmó. Según el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Orellana registró su salida del país en el Aeropuerto Internacional de El Alto el 16 de noviembre, en ese entonces, no se tenía la orden de aprehensión o alerta migratoria en su contra. El representante de la APDH de El Alto, David Inca, consideró que las autoridades del Gobierno debían haber previsto la situación del caso del general Orellana. De no haber sido así afirmó que pueden existir responsabilidades administrativas y penales en funcionarios de Estado. “Si no hay respuesta oportuna, entonces nosotros vamos a hacer la denuncia también contra autoridades por omisión, incumplimiento de deberes y tienen que ser sancionados”, añadió. Mientras el general Orellana estaba al mando de las FFAA, en la gestión de la expresidenta Jeanine Añez, se dispusieron operativos policiales-militares en 2019.