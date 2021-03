Gobierno ataca a Camacho, Arias y Reyes Villa y dice que son agresivos con el sistema democrático





09/03/2021 - 12:21:19

Opinión.- Una vez conocidos los resultados no oficiales, en boca de urna y de conteo rápido, de las elecciones subnacionales, el Gobierno boliviano, a través del vocero presidencial, Jorge Richter, advirtió que la oposición en el país se divide en dos grupos: los "rupturistas" y los "conciliadores". En el primer grupo, aseveró Richter, están las nuevas autoridades subnacionales electas que no tienen "vocación democrática" e identificó particularmente a tres: Luis Fernando Camacho, que ganaría la Gobernación de Santa Cruz; Iván Arias, virtual alcalde electo de La Paz; y Manfred Reyes Villa, que sería el nuevo burgomaestre de Cochabamba. Sobre ellos, el Vocero Presidencial aseveró que su "actitud rupturista" puede romper el sistema democrático y hasta confeccionar un golpe de Estado. "Son personalidades agresivas con el sistema democrático", aseveró el representante gubernamental. En cambio, Richter manifestó que el resto de los gobernadores y alcaldes que asumirán los cargos están dentro del grupo de los "conciliadores", es decir, aquellos con una "vocación democrática" que estarán dispuestos a trabajar con el Gobierno Nacional. Cabe destacar que el Vocero Presidencial puso a Eva Copa, virtual alcadesa electa de El Alto, dentro del grupo de los conciliadores. "Eva Copa es de la familia del MAS. Intentó ser candidata del MAS y una divergencia interna la llevó a tomar esa decisión (de candidatear con otra organización política), pero no es rupturista", aseveró.