José María Leyes fue restituido como alcalde de Cochabamba





09/03/2021 - 12:11:41

Conforme a un fallo de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el Concejo Municipal restituyó este martes a José María Leyes como alcalde de Cochabamba. “Se restituye de forma inmediata en el cargo de Alcalde Municipal de la ciudad de Cochabamba al ciudadano Marvell José María Leyes Justiniano, en cumplimiento de la resolución emanada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del Departamento de Santa Cruz”, dice la resolución del Concejo Municipal, informa Opinión. Más temprano, el Concejo Municipal de Cochabamba recibió una propuesta de los asesores jurídicos del Legislativo para la restitución inmediata del alcalde José María Leyes en base al amparo tramitado en Santa Cruz que concedió la tutela a la autoridad, que fue suspendida desde 2020, publicó Los Tiempos. La propuesta de los asesores, según comunicación interna No. 0313/2021, recomienda “suspender los efectos legales de la Resolución Municipal No. 8679/2020 de 26 de enero de 2021”. También pide modificar las resoluciones 8682 de designación de alcalde suplente de Iván Tellería y de otras tres normativas. En base a la propuesta de los asesores la directiva del Concejo Municipal habría enviado a los legisladores un borrador de resolución en la que deja sin efecto las resoluciones que fueron modificadas por la Sala Constitucional No. 4 y otras para dar curso al retorno de Leyes. La sesión que restituyó hoy a Leyes fue realizada vía zoom (online), pese a que la convocatoria señalaba que la reunión debió ser presencial. Algunos concejales explicaron que la resolución podría ser susceptible de nulidad porque no se cumplió la convocatoria.