Expertos aconsejan dejar de usar la aplicación de Gmail en el iPhone





09/03/2021 - 10:15:25

Los desarrolladores de Gmail finalmente han agregado las etiquetas de privacidad en su aplicación para iOS, lo que reveló que "Google es una máquina de recolección de datos igual que Facebook", según informó el pasado sábado la revista Forbes, cuyos expertos aconsejan no usar esa 'app' en los iPhone. La nueva actualización de Gmail, exigida por Apple para todas las 'apps', muestra que este servicio recopila muchos más datos que Apple Mail y Microsoft Outlook juntos. En términos de datos de cada usuario, Gmail recopila información como identificadores, ubicación, historial de compras, información de contacto, contactos, contenido de usuario (fotos, videos, etcétera) y datos de uso, entre otros. Gmail también es la única de estas tres aplicaciones de correo electrónico de iOS que en su etiqueta de privacidad indica que usa los identificadores y datos de ubicación del usuario para publicidad de terceros. Por su parte, el investigador Tommy Mysk explicó que "si bien la aplicación de Gmail puede recopilar más información que la que recopila Gmail en un navegador web, la mayoría de los problemas resaltados por las etiquetas de privacidad se aplican a cualquier lugar desde el que se use Gmail". No obstante, según Forbes, si uno no está preparado para dejar de usar Gmail por completo en su iPhone, lo mejor que se puede hacer es acceder a este servicio mediante un navegador o mediante el propio cliente de correo de Apple, ya que de esta manera Google recopilará menos datos del usuario.



Respuesta de Google Por su parte, un portavoz de Google declaró a Forbes que los datos que la empresa recopila se utilizan para "brindar experiencias útiles y personalizadas en los productos de Google, incluidas búsquedas más rápidas y recomendaciones automáticas", y que los usuarios "pueden controlar qué actividad se guarda en su cuenta o eliminar su actividad en cualquier momento". Asimismo, la compañía aseguró que en un futuro próximo "ya no va a utilizar el identificador para anunciantes (IDFA) u otra información en vista de la política de transparencia de seguimiento de aplicaciones de Apple en iOS para anuncios personalizados y medición relacionada con anuncios". Previamente, en su blog Google escribió que no vende la información de los usuarios a nadie, ni usa esa información con fines publicitarios en aplicaciones en las que se almacena contenido personal, como Gmail, Drive, Calendario y Fotos.