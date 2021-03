Transporte interdepartamental protesta en demanda de la renuncia del Viceministro del área





09/03/2021 - 09:46:16

Erbol.- El centro de La Paz amaneció este martes bloqueado por transportistas que se movilizan en demanda de la renuncia del viceministro de Transporte, Saúl Herbas, a quien acusan de cometer errores en su gestión. El dirigente Víctor Tarqui aseveró que el Viceministro permitió la creación de nuevas rutas interdepartamentales otorgándoles a operadores de transporte internacional. Dijo que eso perjudica a los choferes que ya trabajan en las rutas entre departamentos. Consideró que la autoridad del área no conoce del tema y no ha dado soluciones. “Este Viceministro viene cometiendo errores tras errores”, dijo Tarqui sobre Herbas, que ejerce el cargo por algo más de un mes. Los ómnibuses de los transportistas fueron usados en el bloqueo a la altura del Obelisco de La Paz, que se encuentra frente al Ministerio de Obras Públicas. Tarqui advirtió que, de no haber respuesta, el bloqueo será a nivel nacional.