Advierten que una persona puede infectarse con dos variantes de coronavirus al mismo tiempo





09/03/2021 - 09:32:19

Infobae.- Científicos brasileños confirmaron que un paciente puede estar infectado simultáneamente con dos variantes del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19. A partir del hallazgo, los investigadores advirtieron que está circulando una carga viral tan alta de las distintas cepas del patógeno, que se darían las condiciones ideales para que se produzcan nuevas recombinaciones más peligrosas del virus. A fines de noviembre de 2020 se hizo un estudio de vigilancia genómica de 92 muestras de pacientes del estado de Rio Grande do Sul, al sur de Brasil. Los científicos identificaron a dos pacientes de 30 años infectados por la variante B.1.1.28 (E484 K), surgida en Río de Janeiro, pero que al mismo tiempo dieron positivo para las variantes B.1.1.248 o B.1.91 del virus. Estos los primeros dos casos reportados en el mundo de pacientes coinfectados. Los pacientes solo tuvieron síntomas relativamente leves y no requirieron hospitalización. Ambos pacientes se recuperaron. El hallazgo se publicó en la revista Virus Research. Además de los dos casos de coinfección, al analizar genéticamente las 92 muestras, los investigadores lograron caracterizar cinco cepas distintas del virus que están en circulación en Rio Grande do Sul, y una nueva variante, denominada VUI-NP13L. “Si bien las coinfecciones con virus son conocidas y tienen cierta recurrencia, el hallazgo en Brasil agrega una exigencia extra al manejo de la pandemia”, sostuvo Vivian Luchsinger, Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, quien no participó en el estudio, según informó el portal Scidev.NET. “Estas coinfecciones son reflejo de la alta circulación simultánea de diferentes linajes del virus en un espacio geográfico determinado”, explicó a SciDev.Net Fernando Spilki, coautor del estudio publicado en Virus Research y virólogo de la Universidad Feevale, en el estado de Rio Grande do Sul. Esto es altamente preocupante, según el especialista, porque son las condiciones propicias para la recombinación o surgimiento de nuevas especies del virus. La recombinación genética se produce cuando dos virus distintos infectan a una misma célula y se replican, generando un “descendiente”. A diferencia de los nuevos linajes del virus detectados hasta ahora, que responden a mutaciones puntuales acumuladas una a la vez, este virus recombinado puede poseer varias mejoras genéticas, o ventajas evolutivas, al mismo tiempo. “Ello puede significar un salto evolutivo del virus, haciéndolo más fuerte que los otros linajes”, subrayó Spilki. Y si es más fuerte, también puede ser más infeccioso o generar cuadros más graves, y terminar siendo la cepa dominante, añadió. Si bien los investigadores no detectaron recombinaciones en las muestras estudiadas, el riesgo de que ocurran es alto. Y ya habría pruebas. Científicos del Laboratorio Nacional Los Álamos, en Nuevo México, Estados Unidos, reportaron una recombinación, durante un webinar organizado por la Academia de Ciencias de Nueva York a principios de febrero pasado. Se trataría de las cepas británica y californiana, y sería la responsable del alza de casos en Los Angeles, Estados Unidos. De confirmarse, se convertiría en la primera recombinación detectada durante la pandemia. También se desconoce si un paciente coinfectado puede transmitir ambas cepas y qué pasa si una de ellas tiene una transmisibilidad mayor. Tampoco se sabe que tan frecuente es la coinfección, pero es altamente probable que esté ocurriendo en otras partes también, aseguró Luchsinger. Un estudio previo —aún en fase de preimpresión, sin revisión por pares— encontró que las variantes aparecidas en Brasil son las responsables de los últimos aumentos de contagios en sus países fronterizos. Al poner restricciones al movimiento entre naciones, como fue el caso de Uruguay y Argentina a finales de 2020, las cepas se diferenciaron genéticamente a cada lado de la frontera, sumando más variantes. Por todo lo anterior, los especialistas recomiendan mantener las medidas de distanciamiento social, usar mascarillas o barbijos y continuar con el lavado frecuente de manos, realizar una ventilación permanente de los ambientes cerrados, como oficinas y escuelas, y también restringir los traslados al mínimo. Pero también hacen un llamado a vacunarse. “La vacunación no solo debe ser a nivel nacional o regional, sino a nivel mundial para lograr controlar la pandemia”, advierte Luchsinger. Por eso, agregó, los países más ricos deben necesariamente ayudar a los más pobres a vacunar a sus poblaciones.