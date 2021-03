El MAS pierde respaldo respecto a 2015 en las principales plazas electorales





09/03/2021 - 09:07:55

Página Siete.- Tras seis años de las subnacionales de 2015, el MAS no consiguió mejores resultados de votación en los comicios de 2021 en las plazas a gobernaciones y en las alcaldías en ciudades capitales y El Alto, y más bien se registra una tendencia de pérdida de respaldo electoral. La caída más fuerte se observa en la votación por las alcaldías de Trinidad y de Potosí. Lo mismo ocurrió en las gobernaciones de Pando, Potosí y Beni, plazas en las que su respaldo cayó aproximadamente en 20 puntos entre 2015 y 2021. Se nota también que el partido de Gobierno fue desplazado al tercer lugar de la preferencia electoral en los comicios por las alcaldías de Santa Cruz, Trinidad y Potosí, respecto a 2015, cuando se ubicó entre los dos frentes con mayor votación. Página Siete analizó los resultados oficiales de las elecciones del 29 de marzo de 2015 y realizó una comparación con los datos del conteo rápido y boca de urna de Ciesmori para Unitel, difundidos el domingo 7 de marzo. En las elecciones de 2015, el MAS obtuvo el 38,1% de la votación en Trinidad y se posicionó en el segundo lugar entre los partidos mas votados; sin embargo, en los comicios del 7 de marzo su respaldo cayó en 21,7 puntos. De acuerdo con los datos en boca de urna, el MAS se posiciona en el tercer lugar de la votación con el 16,4% en esa plaza. El respaldo del MAS en la votación para la Alcaldía de Potosí bajó en 19 puntos con respecto a las elecciones de 2015, cuando alcanzó el 31,7% y se posicionó en el primer lugar. Ahora, según los resultados en boca de urna, está en el tercer puesto con 12,7%. Y aunque el partido azul pelea por mantenerse líder en la Alcaldía de Sucre, perdió respaldo por encima del 10% respecto a 2015. En las subnacionales de ese año, el MAS obtuvo el 45% de los votos, ahora llega al 33,2%. En el caso de Cobija (Pando), el partido azul perdió esa plaza electoral. Su porcentaje de apoyo también se vio reducido en más de 10 puntos en la votación para las alcaldías de El Alto y Cochabamba, plazas en las que, como en 2015, se ubica en el segundo lugar. En las elecciones de 2015, el masismo obtuvo el 32,3% en la urbe alteña y el 36,4% en la ciudad cochabambina. Este 2021 tiene 19,9% en El Alto, según el conteo rápido, y 23,3% en Cochabamba, según datos de boca de urna. El municipio de Santa Cruz fue una de las plazas donde menor disminución de apoyo registró el MAS. Bajó en un 7%. No obstante, el descenso fue suficiente para que el partido azul se ubicara en el tercer lugar. En 2015, el MAS obtuvo el 24,3% de apoyo y se ubicó en el segundo lugar. En este nuevo proceso sacó cerca del 17%. En la ciudad de La Paz, el partido de Gobierno casi reeditó los resultados de 2015, año en que obtuvo el 39,3%. En las elecciones del 7 de marzo logró el 38,9%, según el conteo rápido. Sólo en Tarija y Oruro, el MAS logró un mejor desempeño que en las elecciones subnacionales anteriores, pero no logró crecer en más de 10 puntos. Asimismo, en seis de las nueve gobernaciones, el respaldo del MAS también se ve en bajada con respecto a los comicios de 2015, pese a que se mantiene en el primer lugar de la votación en Pando, Cochabamba, Potosí y Oruro, y asegura su victoria en primera vuelta a la Gobernación en los tres últimos departamentos mencionados. Pando, Potosí y Beni son las regiones donde el partido azul perdió más respaldo respecto a la votación de 2015, en los dos primeros por encima del 20%. En el proceso electoral anterior, el MAS obtuvo el 65,7% de la votación en Pando, 62,2% en Potosí y 41% en Beni. Este 2021, el apoyo del electorado al partido bajó a 40,2% en Pando, a 41,6% en Potosí y a 22,8% en Beni, según los resultados en boca de urna. En Oruro, el porcentaje de apoyo al MAS cayó aproximadamente en 15 puntos. En 2015, el partido azul obtuvo 57,7% de la votación y en las elecciones de este domingo sacó el 42%, según el resultado en boca de urna. Y aunque en Cochabamba el MAS obtuvo la mejor votación de las recientes elecciones subnacionales, también se ve una baja de nueve puntos, con respecto a 2015. En los comicios de hace seis años obtuvo el 61,3% de la votación y en el sufragio del domingo pasado, un 52%. Asimismo, pasó del primer al segundo puesto en la preferencia electoral en Chuquisaca, donde en 2015 obtuvo el 48,9% y ahora el 40,5%. En Tarija no hubo mucha variación con respecto al 2015, donde sacó el 36,2%. El MAS sólo obtuvo un mejor resultado en los departamentos de La Paz y Santa Cruz. En 2015 en La Paz sacó el 30,7% y en Santa Cruz el 31,8%; y este 2021, 38,5% y 37,8%, respectivamente.