Crean la Unidad de Género para precautelar derechos de las mujeres policías





08/03/2021 - 21:34:42

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, posesionó este lunes a Janeth Montecinos como jefa de la Unidad de Género de la Policía Boliviana, dependencia que fue creada para precautelar el respeto a todos los derechos de las mujeres que conforman la institución del orden. “La creación de esta Unidad responde a la necesidad de contar con una representación femenina dentro del equipo de asesores del Comandante General. Esta Unidad también busca, no solo empoderar a la mujer policía poniendo a una representante de ellas a un nivel estratégico del Comando General, sino también contar con una representante que apoye de manera efectiva en la transversalización de género en las decisiones del Comando”, afirmó Del Castillo en el acto de posesión. Indicó que las principales tareas de esa Unidad son: Hacer seguimiento a todas las denuncias de violencia contra la mujer efectuadas por policías; trabajar en la creación de talleres sobre masculinidades para policías varones a nivel nacional; evaluar la situación de las mujeres policías que tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos; y evaluar la posibilidad de crear una normativa que prevea que el efectivo que tienen denuncias de violencia y cuya víctima tenga días de impedimento no pueda utilizar su arma reglamentaria. “La lucha contra cualquier sistema de dominación y, en este caso, contra el patriarcado y el machismo es con acción, no únicamente con discursos, y es por eso que hoy estamos aquí, para el lanzamiento de la Unidad de Género de la Policía Boliviana”, sostuvo. El Ministro dijo que el objetivo de esta nueva Unidad es velar por la aplicación efectiva de todos los derechos de las mujeres policías. “La Unidad de Género de nuestra Policía Boliviana dependerá directamente del Comando General de la Policía y tendrá contacto directo con el despacho del Ministerio de Gobierno”, acotó. “Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, asumo un reto, el de dirigir la Unidad de Género de la Policía Boliviana, asumo también la voz de todas las mujeres policías, mis camaradas, con el objeto de trazar juntas programas, proyectos, planes, estrategias, acciones que fortalezcan el cumplimiento y el ejercicio de sus derechos”, señaló a su turno Montecinos. En su discurso, resaltó que la Policía viene ejecutando políticas institucionales de incorporación de las mujeres; sin embargo, “queda mucho por hacer y estoy segura que, con iniciativas como ésta, que vienen del Ministerio de Gobierno, de nuestras autoridades, se demuestra el compromiso y el apoyo. En pos de ello, vamos a seguir avanzando en el empoderamiento de la mujer policía”.