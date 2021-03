Administración Biden concede el TPS a 320.000 venezolanos





08/03/2021 - 19:50:49

VOA.- El Gobierno de Estados Unidos ha concedido el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los venezolanos que ya se encuentran residiendo en el país, debido a la "crisis humanitaria compleja" que atraviesa la nación petrolera, informaron fuentes oficiales el lunes. "El Departamento de Seguridad Nacional ha decidido conceder el TPS a los venezolanos que ya se encuentren en el país", desveló un funcionario de alto rango de la Administración, que pidió no ser identificado, durante una conferencia de prensa telefónica. La medida protegerá de la deportación durante los próximos 18 meses a los venezolanos que ya residían en EE. UU. antes de este lunes, 8 de marzo. El periodo de inscripción se abrirá a partir del martes y permanecerá en marcha durante un plazo de 180 días. "Los solicitantes deberán demostrar su residencia continuada [en EE. UU.] a día del 8 de marzo de 2021; si llegas mañana u otro día después, ya no calificas para la designación del TPS", detalló una segunda alta funcionaria, también presente en la llamada. Esta misma funcionaria informó que se estima que unos 320.000 venezolanos se podrían beneficiar del programa, pero hizo hincapié en que es un proceso con un plazo grabado en piedra. "En ese sentido, se puede decir, que los solicitantes tienen un reloj en marcha", advirtió. La vocera, por su parte, recalcó que la decisión del Gobierno se basa en que Venezuela se halla sumida en "una crisis humanitaria compleja" y en que "el sufrimiento del pueblo venezolano está bien documentado". "Debido a la situación en el país no es seguro para ellos volver", justificó. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la decisión obedece al impacto de la "crisis humanitaria" que atraviesa el país y que, entre otras consecuencias, ha llevado "a la propagación del hambre y la malnutrición, a la creciente presencia de grupos armados no estatales y a una infraestructura que se tambalea". "Las condiciones de vida en Venezuela ponen de manifiesto un país en desorden, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos", señaló el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, citado en el despacho. "Es en tiempos de circunstancias extraordinarias como estas, cuando Estados Unidos da un paso al frente para apoyar a los venezolanos que ya están aquí". No obstante, cabe resaltar que se trata de una medida temporal, tal y como recalcó la alta funcionaria al afirmar: “El TPS no dura para siempre". “Los primeros que se van a beneficiar son los venezolanos que se encuentran detenidos en cárceles migratorias que no hayan cometido ningún delito criminal en EE. UU.", según la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. El TPS es un beneficio migratorio que permite a los migrantes de determinadas naciones que ya están en EE. UU., vivir y trabajar legalmente en el país. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el TPS se concede a países en los que hay un conflicto armado o donde haya sucedido un desastre natural u otras “condiciones extraordinarias”.