Destacan transparencia del cómputo de votos y sugieren retomar el conteo rápido para futuros comicios





08/03/2021 - 19:33:53

La Paz.- La Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) resaltó este lunes la transparencia del cómputo de votos a cargo de los tribunales electorales departamentales en los comicios subnacionales. Entre sus sugerencias, planteó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) analice la posibilidad de retomar el conteo rápido para futuras elecciones. “Indispensable destacar la transparencia, la vigilancia, la participación y la apertura que existe en los distintos procesos, tanto de escrutinio como de cómputo que están llevando a cabo en los tribunales electorales departamentales. Esto, sin duda, permite generar condiciones de confianza, no solo en el desarrollo del proceso, principalmente en los resultados del mismo”, dijo la representante de la Uniore, Pamela San Martín. El domingo 7 de marzo, los bolivianos acudieron a las urnas ante la convocatoria hecha por el Tribunal Supremo Electoral mediante Resolución TSE-RSP-ADM-N° 0334/2020, del 10 de noviembre de 2020, para la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales. “Consideramos que un elemento que se tiene que valorar para futuras elecciones es retomar algo que a nivel internacional es una buena práctica, y es el desarrollo de los sistemas que puedan dar resultados preliminares más oportunos a la ciudadanía, confiables y certeros desde la propia autoridad”, sostuvo la representante internacional. Al respecto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, respondió que la propuesta de la misión internacional es de importancia y que, si bien las normas no obligan, es un punto a analizar para el futuro. “Es una recomendación útil e importante de parte de Uniore. La certeza que va a tener la ciudadanía en este proceso electoral está dada por un cómputo de votos que, como lo señaló la misión, es uno de los que brinda y ofrece los máximos elementos de transparencia en América Latina. Se lleva adelante ese cómputo que va a expresar, al final, el respeto cabal y pleno de la voluntad popular”, aseveró. Romero explicó que el Tribunal Supremo Electoral consideró que para las elecciones subnacionales no existían los elementos técnicos que puedan asegurar el volumen de información necesario en un lapso de tiempo breve para un sistema de difusión de resultados preliminares. El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) comenzó a publicar los primeros datos oficiales de las elecciones subnacionales mediante el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC). Los resultados se difunden de manera progresiva en base a las actas que llegan paulatinamente hasta los centros de cómputo oficiales habilitados en los nueve departamentos del país. La población puede conocer los resultados en el siguiente enlace: https://computo.oep.org.bo/ El software del SCORC fue diseñado por funcionarios del OEP. No es la primera vez que se lo utiliza. Fue empleado en las elecciones presidenciales del 18 de octubre de 2020.