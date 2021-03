Brasil supera los 11 millones de casos de coronavirus y más de 265.000 decesos





08/03/2021 - 11:54:24

Xinhua.- Brasil superó este domingo los 11 millones de casos de la enfermedad del nuevo coronavirus (Covid-19) desde el inicio de la pandemia en el país, así como más de 265.000 personas fallecidas, en medio de una ola de contagios que ha provocado el colapso de parte del sistema hospitalario y restricciones para evitarlos, informó el Ministerio de Salud. De acuerdo con el reporte diario de la entidad, en 24 horas registraron 80.508 contagios en el país sudamericano, con lo que sumó 11.019.344 casos confirmados y otras 1.086 defunciones en un día, con lo que acumuló 265.411 muertos. La nación es aún la segunda en el mundo detrás de Estados Unidos con mayor cantidad de muertes acumuladas a causa de la pandemia de la Covid-19, así como la tercera en casos confirmados, después de Estados Unidos e India. El país sudamericano se encuentra en una nueva ola de contagios a causa de las aglomeraciones de personas y la variante brasileña de coronavirus conocida como P1, que es más contagiosa, según la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). En sólo una semana, Brasil registró más de 10.000 muertos, otro récord en más de un año de la pandemia de la Covid-19. El estado occidental de Mato Grosso, así como los sureños de Paraná, Río Grande do Sul y Santa Catarina se encuentran al 100 por ciento en cuanto a ocupación en unidades de terapia intensiva, por lo que los pacientes tienen que esperar. A su vez, Minas Gerais (este) registró colapso hospitalario en varios puntos, por lo que tuvo que solicitar a otras localidades el traslado de pacientes para su atención, al igual que lo hizo Santa Catarina y este domingo Mato Grosso. El estado de Sao Paulo (sureste), el más poblado de Brasil, presentó este domingo un 80 por ciento de ocupación hospitalaria, además de ser el más afectado por la pandemia con 2.113.738 casos acumulados y 61.463 muertes. Ante la expansión de la nueva variante de coronavirus en Brasil y la ocupación hospitalaria, la mayoría de los estados brasileños ha tomado medidas sanitarias como prohibiciones al comercio no esencial para evitar aglomeraciones o el toque de queda nocturno. En Río Grande do Sul entró en vigor este fin de semana una reglamentación que incluye multa o arresto a las personas que no utilicen mascarilla. Las vacunas a su vez han comenzado a surtir efecto con más de 10 millones de dosis aplicadas desde el 17 de enero pasado, sobre todo entre las primeras personas en hacerlo que corresponden a mayores de 90 años, sector poblacional que ya muestra una disminución en cuanto a mortalidad, según datos oficiales.