El barril de petróleo Brent supera los 70 dólares por primera vez desde el inicio de la pandemia





08/03/2021 - 10:08:02

RT.- La cotización del petróleo ha subido alrededor de un 2% a comienzo de esta semana después del anuncio por parte de Arabia Saudita de que sus instalaciones petrolíferas sufrieron un ataque de misiles y aviones no tripulados este domingo. En concreto, el barril de petróleo Brent para entrega en mayo presenta este lunes una subida del 2,15 % en la bolsa de Londres y ha superado los 70 dólares (70,85 dólares). En paralelo, el petróleo West Texas se sitúa en 67,27 dólares. Es la primera vez desde el inicio de la pandemia de covid-19 que el barril crudo alcanza los 70 dólares de precio. El pasado viernes, el Brent ya cerró con una importante subida del 3,92 %, después de que la OPEP y sus países aliados decidieran mantener una baja oferta de crudo en abril, para no saturar el mercado ante la caída de la demanda provocada por la crisis del coronavirus.

Ocho misiles y 14 drones contra el puerto de Ras Tanura Un portavoz militar de los rebeldes hutíes de Yemen ha reivindicado la autoría de los ataques sobre las instalaciones sauditas, que se llevaron a cabo con ocho misiles balísticos y 14 drones. Por su parte, las autoridades sauditas han confirmado que el parque de almacenamiento de petróleo del puerto de Ras Tanura –uno de los mayores puertos de embarque de crudo del mundo– fue atacado por uno de los aviones no tripulados, y que cerca de un área residencial de la ciudad de Dhahran cayó la metralla de un misil balístico. Asimismo, se informó que los dos ataques no dejaron heridos ni daños materiales. El portavoz del Ministerio de Energía de Arabia Saudita subrayó que el reino condena en cualquier caso estos actos de sabotaje y hostilidad, que ponen en peligro la vida de los habitantes locales y el suministro estable de recursos energéticos al mundo, tal como recoge la agencia local Spa.