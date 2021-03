Construyen en Alemania un auto aerodinámico diseñado en los años 30





08/03/2021 - 10:02:44

DPA.- Expertos de la ciudad alemana de Hannover están construyendo un vehículo de acuerdo al mítico "Göttinger Ei" (Huevo de Gotinga), un coche con un diseño aerodinámico precursor de los años 30, anunció la asociación Mobile Welten. La construcción del nuevo Schlör-Wagen, como también se lo denominaba y que fijó hasta la actualidad las pautas de aerodinamia en el diseño automotor, podría durar algunos años, indicó Horst-Dieter Görg, de Mobile Welten, en el Museo de Tranvías de Hannover. El profesor Andreas Dillmann, director del Instituto para Aerodinamia y Tecnología del Flujo del Centro Aeroespacial Alemán (DLR) en Gotinga, consideró que el auto tiene un "perfil de ala móvil". Según explicó, este automóvil, al igual que el ala de un avión, presenta una resistencia al aire "sensacionalmente baja". El conductor del "Schlör-Wagen" se debía sentar en el medio del vehículo, no en el lado izquierdo como es usual, debido a que la carrocería exterior realizada en aluminio era redonda. En tanto, el motor estaba ubicado en la parte posterior del coche. La directora del Archivo Central del DLR en Gotinga, Jessika Wichner, explicó que a mediados de la década de 1930 el entonces Instituto de Investigación Aerodinámica comenzó a estudiar los vehículos a motor. El constructor Karl Schlör (1910-1997) desarrolló el "huevo de Gotinga" en 1938, que fue exhibido en 1939, de forma contemporánea con el "escarabajo" de Volkswagen, pero no pudo ingresar al salón porque el entonces Ministerio de Transporte alemán temía que compitiese con el "escarabajo". Wichner precisó que el "huevo de Gotinga" contaba con espacio para siete personas, consumía menos combustible y alcanzaba una mayor velocidad que el "escarabajo". La directora del archivo dijo que aún no se llegó a esclarecer del todo qué ocurrió con el "huevo de Gotinga" luego de la Segunda Guerra Mundial. Ella sospecha que el vehículo fue desarmado. Ahora, de todas formas, el "huevo de Gotinga" volverá a ser construido, incluso por partida doble, según anunció.