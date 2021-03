Manfred anuncia una denuncia formal contra el presidente del TED en Cochabamba





07/03/2021 - 20:25:33

Opinión.- El candidato a la alcaldía de Cercado por la alianza Súmate, Manfred Reyes Villa, anunció hoy que un abogado en La Paz se constituirá este lunes ante el Ministerio Público para presentar una denuncia formal contra el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) en Cochabamba, Humberto Valenzuela, de quien dijo "no puede continuar a la cabeza del proceso electoral en la ciudad". La polémica surgió a raíz de las declaraciones de Valenzuela, quien recordó en la inauguración de la jornada electoral que el tema de la residencia de un candidato es un tema pendiente que debe revisar el Tribunal Constitucional y explicó que la decisión del TSE fue "a última hora". Reyes Villa dijo que "no es posible que el presidente del TED actúe de esa manera, esto no puede quedar así, no puede ser que minutos antes de iniciar un proceso electoral diga que quedan cosas pendientes, no queda nada pendiente. Una vez que el tema precluyó no hay nada que observar." "Mañana un abogado en La Paz presentará el documento correspondiente. Vamos a presentar una denuncia, no confiamos en que él (refiriéndose al presidente del TED) continué a la cabeza para seguir llevando adelante este proceso", sentenció Reyes Villa. El líder de Súmate aclaró que la denuncia se realizará "contra Humberto Valenzuela, no contra el TED". El candidato a la silla edil calificó la jornada como "un día tranquilo" y comentó que su equipo tiene un grupo de ingenieros de sistema que alrededor de las ocho de la noche ya podrían tener datos propios sobre los resultados. Finalmente, Reyes Villa felicitó y agradeció a los ciudadanos que acudieron a emitir su voto. "Felicitó y agradezco a toda la población que acudió a votar, no quiero adelantarme, vamos a esperar los resultados finales", expresó el candidato.