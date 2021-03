Potosí: TED notificó a ADN la inhabilitación de sus candidatos el mismo día de la elección





07/03/2021 - 20:14:52

Correo del Sur.- Acción Democrática Nacionalista (ADN) quedó al margen de las elecciones subnacionales en Potosí, tras haber recibido la comunicación oficial, el mismo día de la votación, que su solicitud de retirarse de la carrera electoral había sido aceptada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Hasta este domingo sus candidatos a alcalde Williams Villa y a gobernador Milton Navarro no sabían si el trámite iniciado por su partido fue aceptado o rechazado. Navarro virtualmente aflojó banderas, pero Villa continuaba en campaña. Pese a que sus posibilidades de hacer frente a las candidaturas de Marco Pumari o Jhonny Llally eran escasas, la noticia cayó como un balde de agua fría a los militantes que acompañaron la mañana de este domingo al candidato a alcalde, el excoronel de Policía y excomandante departamental, Williams Villa. El pasado 24 de febrero, Navarro informó que el comité ejecutivo de su partido tomó la decisión de retirarse de la carrera para no dispersar el voto y anunciaron su apoyo a Pumari y Llally para que el MAS no tome control de la alcaldía municipal. El presidente del TED Potosí, Julio Mujica, declaró la mañana de este domingo a radio Líder para la red Erbol, que en ese Tribunal no prosperó el trámite que se venía realizando pero que “en última instancia (los dirigentes de ADN) acudieron al TSE, donde aceptaron el retiro de las candidaturas. “No queda más que acatar porque somos una instancia departamental, hay una instancia superior que nos instruye en ese sentido, por ese motivo hemos comunicado a la población y que los votos emitidos en favor de ADN serán votos nulos porque no hay candidatos”, manifestó. Villa se mostró sorprendido con la comunicación a última hora porque hasta ayer sábado en el TED le comunicaron que estaba habilitado, pero este domingo, 10 minutos antes del mediodía se enteró que fue inhabilitado. “No sé si reír, llorar o gritar. Lamentablemente es un caso sui géneris que está pasando en nuestro país porque nunca se dio el hecho de inhabilitar a un candidato el mismo día de la elección”, declaró a la prensa local, a tiempo de admitir que fue objeto de “guerra sucia de todos los lados, incluso al interior de su propio partido”. Manifestó que en estos dos meses de campaña pudo comprobar que “nadie piensa en la ciudad y todo el mundo piensa en sus bolsillos y apetitos personales”. Los militantes de base calificaron como una burla la comunicación a última hora y anunciaron medidas de protesta ante el Tribunal Departamental.