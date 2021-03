Presidente del Senado: La autonomía universitaria no está en cuestionamiento





07/03/2021 - 20:11:05

La Paz, ABI.- El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez Ledezma, afirmó este domingo que las universidades públicas son autónomas porque así lo establece la Constitución Política del Estado y aseguró que no está en cuestión la modificación o eliminación de ese derecho que es el resultado de conquistas históricas de docentes y estudiantes. “La autonomía universitaria como tal se respeta. Creo que es necesaria una reforma moral, política y académica desde las universidades. Aquí no tiene nada que ver el tema de modificación o eliminación de la autonomía que está constitucionalizada porque es una conquista histórica y eso nadie lo puede tocar; pero, necesitamos, desde el interior de las universidades, cambiar o ajustar muchas cosas que sean necesarias”, señaló Rodríguez, citado en un boletín institucional. Según la autoridad legislativa, es necesario evaluar, analizar y hacer una profunda reflexión, una reforma moral, estatutaria, política, técnica y académica desde el interior de las mismas universidades, para evitar hechos como el ocurrido en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde siete estudiantes universitarios perdieron la vida tras registrarse un lamentable incidente el pasado martes. Asimismo, la máxima autoridad de la Cámara de Senadores dijo que es importante evitar que cada elección a centros de estudiantes, Federación Universitaria Local (FUL), decanaturas y rectorados, se convierta en una batalla campal entre estudiantes y docentes; también impedir que las universidades públicas se constituyan en feudos de alguna autoridad y que utilice a los estudiantes para fines políticos. Rodríguez, también mencionó que se necesita mejorar para que el manejo de los recursos económicos sea transparente y se utilice para el bien de la comunidad estudiantil, con fines académicos, científicos y no para intereses particulares o de grupos pequeños. “Es necesario que nuestras universidades públicas hagan ciencia y no politiquería; que formen a hombres y mujeres desde la praxis técnica y académica y que responda a la exigencia de la sociedad en estos nuevos tiempos. Las universidades públicas deben tomar la iniciativa de contribuir al desarrollo del país, preparando a profesionales de acuerdo al mercado laboral”, manifestó el legislador. El artículo 92 de la Constitución Política del Estado establece que: “Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa”.