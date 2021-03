El CEO de Twitter ofrece en remate su primer tuit y ya ofrecieron 2,5 millones de dólares





07/03/2021 - 12:38:20

El multimillonario estadounidense Jack Dorsey, cofundador y CEO de Twitter, ha subastado la primera publicación que hizo en la red social en forma de NFT ('token' no fungible o no intercambiable). Se trata un tipo de token criptográfico que, a diferencia de las criptodivisas, cuyas monedas tienen el mismo valor, representa un activo único, cuyo precio varía en función de su escasez u originalidad, como ocurre, por ejemplo, con la filatelia. El tuit, que se publicó en marzo de 2006, contiene cinco palabras: "Solo estoy configurando mi Twitter". Pese al tamaño del tuit y al hecho de que ha estado disponible públicamente como un producto digital gratuito durante casi 15 años, algunos entusiastas de las redes sociales están dispuestos a gastar una fortuna en él. La oferta más alta por ahora es de 2,5 millones de dólares. ¿Qué significa realmente 'comprar' un tuit? Como se explica en las preguntas frecuentes de la plataforma Valuables de subastas de tuits, "lo que estás comprando es un certificado digital del tuit, que es único porque ha sido firmado y verificado por el creador". El tuit en sí continuará viviendo en Twitter todo el tiempo que Dorsey quiera. Lo que recibirá el comprador es un "certificado digital autografiado que incluye metadatos de la publicación original".

La cantante Grimes subasta obras de 'criptoarte' y gana 6 millones de dólares en menos de 20 minutos En otras palabras, es como conseguir un autógrafo en tu CD favorito, solo que no se firma con un marcador, sino mediante criptografía. Las NFT ganaron popularidad en 2021. En febrero fue subastado por 590.000 dólares el icónico GIF del gato flotante 'Nyan Cat'. En marzo, la cantante Grimes vendió su colección de criptoarte por casi 6 millones de dólares, y la obra de Banksy titulada 'Morons' (Idiotas) fue comprada por 95.000 dólares y quemada en vivo con el fin de convertirla en un artefacto digital.