Gobierno de Arce y el MAS a prueba en comicios subnacionales de este domingo





06/03/2021 - 18:02:48

VOA.- Este domingo Bolivia regresa a las urnas para elegir alcaldes y gobernadores en comicios regionales. Observadores indican que estas elecciones pondrán a prueba al gobierno de izquierda que lidera Luis Arce, cuando han trascurrido cinco meses desde su llegada al poder. El escenario parece más amigable con la pandemia desacelerándose después de golpear duro a la nación. Serán elegidas el domingo 5.000 autoridades, entre ellos alcaldes de 327 municipios, incluyendo de las diez capitales más importantes. También se elegirán a concejales y miembros de los órganos deliberativos en cada localidad y en las provincias. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, instó el viernes a candidatos y bolivianos en general a acatar los resultados de las elecciones del domingo 7 de marzo. Desde el jueves rige en el país el silencio electoral. "Pedimos a los candidatos a que respeten esta etapa de silencio electoral. El día domingo pueden ir a sufragar en un ambiente de tranquilidad y aguarden la difusión de los resultados y lo respeten. La ciudadanía, los candidatos que los resultados reflejarán cabalmente la voluntad expresada en las urnas", dijo Romero a periodistas, convocando a la ciudadanía a mantener ambiente de paz y tranquilidad. Romero se comprometió además con avanzar con prontitud en el procesamiento de los resultados de las elecciones. "Lo más rápido posible", aseguró el funcionario el viernes. Indicó que se conocerán los resultados "como máximo en una semana”. Está previsto -afirmó Romero- que “las nuevas autoridades serán posesionadas a finales de marzo” si no hay segunda vuelta en la elección de gobernadores. Expertos sostienen que estos comicios terminarán de configurar el escenario político tras la victoria de Arce en las elecciones de octubre. A la vez, -indican-, la oposición tiene la oportunidad de recuperar terreno y equilibrar fuerzas frente al Movimiento al Socialismo (MAS).



Otra prueba para el gobernante Movimiento al Socialismo Las elecciones también medirán la fortaleza política del expresidente Evo Morales, líder del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). Encuestas dan como favorito para las alcaldías a la dividida oposición en las cuatro ciudades más importantes, entre ellas La Paz y Santa Cruz. Los comicios para las gobernaciones lucen más cerrados. Entre los candidatos está expresidenta interina Jeanine Áñez que se postula por región amazónica de Beni. La campaña transcurrió en medio de un pico de contagios por la segunda hola del COVID-19. No obstante, el Ministerio de Salud asegura que las elecciones del domingo se producen en un momento de descenso de casos. El TSE ha insistido en el cumplimiento de medidas, como acudir con máscaras y mantener el distanciamiento social, a fin de evitar más contagios. Los mayores de 60 años están exonerados de la obligación de asistir a las votaciones, según indicó el TST. Hasta el viernes Bolivia había acumulado 253.297 contagios y 11.789 decesos desde que comenzó el brote hace un año. Arce ganó la presidencia en octubre con el 55% de los votos, poniendo fin a la crisis política que sumió al país tras la renuncia de Morales en noviembre de 2019 por sospechas de fraude electoral. El estallido social que vino después dejó 36 muertos. El actual presidente ha intentado guardar distancia de Morales. Se ha centrado en la vacunación pero muchos se quejan de que no avanza al ritmo que esperan.