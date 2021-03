Gobierno crea Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional que administra Bs 150 millones





06/03/2021 - 17:06:09

La Paz, ABI.- El Gobierno creó el Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional (Fogadin) que administrará un fideicomiso de Bs 150 millones con el objetivo de cubrir hasta el 50% de nuevos créditos productivos para microempresarios que no tengan cobertura de otro fondo, o no cuenten con una garantía que cubra la totalidad del crédito que buscan. El presidente Luis Arce Catacora anunció este sábado la creación de este fondo a través de Twitter: “Para impulsar la industrialización y apoyar a las microempresas que requieran créditos productivos, como el #SIBOLIVIA del FIREDIN, creamos un Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional (FOGADIN) con Bs150 millones”. El primer mandatario, a través de otro tuit, explicó que el Fogadin se constituirá un Fondo de Garantía para cubrir hasta el 50% de nuevos créditos productivos para microempresarios que no tengan cobertura de otro fondo, o no cuenten con una garantía que cubra la totalidad del crédito al que busquen acceder. Poco después, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó: “Se dispone para todo el sector productivo manufacturero un fideicomiso de 150 millones de bolivianos con fondos del Tesoro General de la Nación que administrará el Banco de Desarrollo Productivo. La finalidad es que de este fideicomiso es constituir un fondo de garantía que podrá cubrir hasta un 50% de nuevos créditos productivos a ser otorgados por las entidades de intermediación financiera”. “Cualquier microempresa, mediana o grande empresa que está acudiendo en el marco del decreto supremo de reactivación del aparato productivo pueden acceder a requerir este fondo de garantía. El Estado les va a garantizar hasta 50% de la garantía para que fácilmente pueda acceder al crédito de fideicomiso”, manifestó en una conferencia de prensa. La autoridad gubernamental pidió a los microempresarios acudir al Banco de Desarrollo Productivo o el Banco Unión para acceder a la garantía y lograr la industrialización de sus productos y sustituir las importaciones.