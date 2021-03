TSE: Personas mayores de 60 años no están obligadas a votar en las elecciones subnacionales





06/03/2021 - 17:01:26

La Paz.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso que las personas mayores de 60 años no están obligadas a votar en las elecciones subnacionales que se desarrollarán este 7 de marzo, por lo que quedan exentas de presentar certificados de sufragio o de impedimento, pagar multas por no sufragar ni tampoco requerirán el documento para realizar trámites u ocupar cargos públicos. Según detalla un boletín institucional publicado en el portal Fuente Directa, la Sala Plena del TSE emitió la Resolución administrativa TSE-RSO-ADM N. 068/2021, que dispone que las personas adultas mayores desde los 60 años queden exentas de la presentación del certificado de sufragio, certificado de impedimento o del pago de la multa correspondiente en los casos señalados en el Artículo 154 de la Ley N° 026 de Régimen Electoral. De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26, el certificado de sufragio es el único documento que acredita el cumplimiento de la obligación del voto. En Bolivia, es un deber político de la ciudadanía participar, mediante el voto, en todos los procesos electorales, referendos y revocatoria de mandato convocados conforme a Ley. El Artículo 154 de la Ley N° 026 establece que ante la carencia del certificado de sufragio o el comprobante de pago de la multa por no votar, los electores no podrán realizar trámites bancarios, ocupar cargos públicos ni obtener pasaporte dentro de los 90 días posteriores a la elección. La Sala Plena del TSE determinó eximir de esta obligación a los adultos mayores de 60 años a fin de resguardar su salud, tomando en cuenta que es un grupo vulnerable ante la presencia del COVID-19.