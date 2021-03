Ministro de Gobierno: Feminicidios en el Trópico no están vinculados al narcotráfico





05/03/2021 - 21:05:22

La Paz.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este viernes que los feminicidios ocurridos en la zona de Tres Arroyos, en el municipio de Villa Tunari, Cochabamba, fueron ejecutados por asesinos seriales, y no se debe pensar que esos crímenes estuvieron vinculados al narcotráfico o a ajustes de cuentas. “En Cochabamba existieron asesinos seriales de mujeres, no debemos caer en la tentación de vincularlos al narcotráfico o ajustes de cuentas que no está tipificado. Lo que hubo en el departamento de Cochabamba son feminicidas”, afirmó en conferencia de prensa, citado en un boletín institucional. Según el reporte, la Policía Boliviana desarrolló investigaciones que permitieron capturar a los autores de esos crímenes, y se descarta que los mismos estén ligados al narcotráfico. “Estamos a pocos días de festejar el Día de la Mujer y debemos unirnos. El pueblo boliviano, las autoridades policiales, las autoridades del Ministerio Público (…) debemos luchar frontalmente contra cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, sea patrimonial, física, psicológica. El Gobierno Nacional tomará las acciones para proteger a nuestras mujeres. Aquí no hubo ajuste de cuentas, hubo feminicidios”, remarcó el Ministro. Según las investigaciones, el 20 de diciembre se produjo la desaparición de Mónica O., de 25 años. Tras las pesquisas policiales, se descubrió que David Z. envió mensajes amenazadores contra la hermana de la víctima. Posteriormente se descubrió la participación de Omar J. F., primo de la víctima, quien admitió el asesinato y reveló la existencia de otras tres mujeres victimadas. Luego de la confesión, la Policía descubrió el cadáver de Nayeli L., de 18 años y, tras recibir el clamor de la población, detuvo a Juan G., para después descubrir los cuerpos sin vida de Beatriz G. U., de 29 años, desaparecida en 2017; y de Margarita M. R., de 25 años, desaparecida en 2019. ABI