Un empresario pagó salario a 20 empleados durante la pandemia y cuando reabrió tenían otros trabajos





05/03/2021 - 17:06:12

RT.- El dueño de un restaurante temático de cine en Buenos Aires se ha hecho viral en las redes sociales tras compartir la sorpresa inesperada que se llevó mientras se disponía a reabrir su negocio tras el levantamiento de las restricciones pandémicas en la ciudad. Norberto Loizeau, propietario del restaurante El Capitán Deli Theatre inspirado en la época dorada de Hollywood, siguió pagando salarios a sus 20 trabajadores durante casi un año mientras su negocio permanecía cerrado debido al confinamiento. Pero cuando las autoridades locales finalmente levantaron las restricciones, el empresario se enteró de que la mayoría de sus empleados ya tenían otros trabajos. "Después de 12 meses cerrados por la cuarentena, el Gobierno decidió habilitar los cines. Así que reabrimos 'El Capitán'. Once meses pagando salarios de 20 personas. Ahora los convoco a trabajar y 14 de las 20 estaban laburando en otro lado. Pelotudo es poco lo que me siento!!!", tuiteó Loizeau. En declaraciones al periódico argentino Clarín, el empresario explicó que la mitad de los sueldos los cubría el Estado a través del Programa de Asistencia al Trabajo (ATP), mientras que la otra mitad la tenía que pagar de su propio bolsillo. Aunque fue un duro golpe para su negocio, Loizeau, quien se describe a sí mismo como "emprendedor en serie", decidió no emprender acciones legales contra estos empleados. Después de enterarse de las malas noticias, Loizeau ya no está seguro de si es una buena idea reabrir el restaurante. Ahora teme que si las infecciones vuelven a disparar en mayo, tendrá que cerrar de nuevo. "Queremos esperar a ver cómo funcionan los protocolos del cine, si eso atrae al público y ahí evaluaremos", dijo Loizeau.