Coronavirus: Descenso de casos y muertes bajan en el mundo pero ni hablar que termine hasta finales de año





05/03/2021 - 13:09:52

Xinhua.- Con la vacunación contra el Covid-19 en marcha y un descenso de los casos nuevos y las muertes en todo el mundo, la pandemia empieza a mostrar una tendencia a la baja. Expertos en todo el mundo, sin embargo, han advertido de que todavía es pronto para hablar de cuándo acabará la pandemia y han resaltado que no se puede bajar la guardia pues el punto de inflexión todavía está por llegar. "Es prematuro pensar que vamos a terminar con este virus para finales de año", afirmó el lunes en una rueda de prensa regular el director ejecutivo de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan. En estos momentos, la OMS está centrada en que la transmisión de la COVID-19 sea lo más baja posible, lo que ayudará a prevenir la aparición de variantes y reducirá la cantidad de contagios y hospitalizaciones, precisó. Entre tanto, Stanley Perlman, profesor de microbiología e inmunología en la Universidad de Iowa (EE. UU.), apuntó, en declaraciones a Xinhua, que en todo el mundo se está incrementando el despliegue de vacunas y que solo cuando todas las personas estén vacunadas se acercará la pandemia al punto de inflexión. "De lo contrario, el virus estará siempre acechante y con la posibilidad de mutar", explicó Perlman. En opinión de Wafaa El Sadr, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia (EE. UU.), "es un gran momento de optimismo, pero también muy frágil en muchos sentidos".



"Vemos la luz al final del túnel, pero sigue siendo un túnel largo", apostilló. Ryan aseveró que el control de la pandemia se acelerará "si las vacunas comienzan a tener un impacto no solo en las muertes y hospitalizaciones, sino también un impacto significativo en la dinámica y el riesgo de transmisión". De sus declaraciones se hizo eco Perlman, quien consideró que "la gente será cautelosa durante uno o dos años, suponiendo incluso que se logre la inmunidad de rebaño". Una vez que llegue algo similar a la normalidad, hay que estar alerta ante una reaparición del virus, dijo el profesor, e indicó que se necesita "una mejor vigilancia y confianza y comunicación intergubernamental" para responder a los desafíos de manera conjunta. Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo en el programa "Face the Nation" de la cadena CBS que, aunque los casos diarios de Covid-19 en el país se han reducido a 70.000, desde los 300.000 registrados con anterioridad, el nivel de referencia de casos sigue siendo muy alto. Ese nivel debe caer aún más antes de que EE. UU. pueda reanudar con confianza sus actividades normales, incluso mientras se acelera el plan de vacunación, apuntó. A su juicio, en períodos pasados de la pandemia, "cuando comenzamos a retirar (restricciones) prematuramente, vimos un repunte. Definitivamente no queremos que eso suceda". Según los datos publicados el martes por la OMS, la semana pasada se confirmaron más de 2,6 millones de casos nuevos de Covid-19, un aumento del 7 por ciento en comparación con la semana anterior, luego de seis semanas consecutivas de disminuciones. "Estamos viendo tendencias alentadoras en términos de reducción de la incidencia, pero la semana pasada (...) nos dice que este virus repuntará", dijo Maria van Kerkhove, directora técnica de respuesta a la COVID-19 del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. "Tenemos que ser conscientes de que este virus se recuperará si lo dejamos", subrayó. Según afirmó Chandra Kanneganti, presidenta nacional de la Asociación Británica de Médicos Internacionales, "no es el momento de bajar la guardia (ante el virus). Va a llevar una considerable cantidad de tiempo que una gran parte de la población esté vacunada para prevenir su rápida propagación". Es fundamental "continuar con todas las precauciones necesarias prescritas por las distintas agencias médicas", agregó.