Estudio en Argentina: Personas que superaron el Covid-19 podrían no necesitar segunda dosis de la vacuna Sputnik V





05/03/2021 - 12:32:09

RT.- Un estudio elaborado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) ha revelado que el 100 % de los individuos monitorizados que recibieron las dos dosis de la vacuna Sputnik V desarrolló anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2, y que aquellos que se habían infectado previamente generaron una respuesta inmune similar o superior tras recibir una sola dosis de este fármaco. Por ello, según las autoridades sanitarias argentinas, el resultado de este trabajo científico "sugiere revisar el esquema de vacunación para aquellos individuos que han sido previamente infectados con este virus", ya que estas personas "podrían no requerir la segunda dosis" del antígeno ruso, desarrollado por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú. Una cantidad de anticuerpos ocho veces superior “Las personas previamente expuestas al virus, que mostraron tener anticuerpos antes del inicio de la vacunación, generan una respuesta inmune humoral rápida al recibir una dosis de la vacuna Sputnik V", indica en este sentido la investigadora superior del Conicet Andrea Gamarnik, destacando que los niveles de anticuerpos detectados en estos sujetos han resultado "incluso superiores a los producidos por personas no infectadas que recibieron dos dosis de la vacuna". De hecho, tal como refleja el estudio, la cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas que recibieron una sola dosis de la vacuna ha resultado ser unas ocho veces superior a la de aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema de vacunación de dos dosis. Tal como sugiere el Ejecutivo argentino en la nota en la que difunde este hallazgo, una revisión de la pauta vacunológica que fijara una sola dosis para las personas previamente infectadas "permitiría optimizar recursos sin comprometer la eficacia de la inmunización". La vacuna Sputnik V contra el covid-19 utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, Ad26 y Ad5, que se aplican en dos inyecciones, a administrar con una separación de 21 días entre una y otra. Según la última actualización oficial de datos, en Argentina se han aplicado 1.323.859 vacunas contra el coronavirus, y ya son 324.419 personas las que han recibido las dos dosis correspondientes a la pauta completa de inmunización. El país acumula 2.133.963 casos confirmados de coronavirus desde que comenzó la pandemia, que ya se ha cobrado la vida de 52.644 personas en su territorio.