Presidente de la CUB: Por un accidente no se puede tocar la autonomía universitaria





05/03/2021 - 12:00:28

El presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, salió en defensa de la autonomía universitaria, tras cuestionamientos surgidos por la tragedia en la UPEA, y aseveró que no se puede cambiar ese principio por lo que consideró un "accidente", declaró a Erbol. “¿Para qué quieren modificar? ¿Para qué quieren debatir? ¿Cambiando la autonomía universitaria, vamos a hablar para que los muchachos resuciten?”, cuestionó Mendoza respecto al fallecimiento de siete estudiantes por la caída en la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad alteña. El dirigente se pronunció después de que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, planteó “revisar” la autonomía universitaria y cómo se la utiliza respecto a la corrupción y violencia dentro de las casas de estudios superiores. En entrevista con Erbol, Mendoza dijo que no se puede tocar el tema de la autonomía universitaria, porque considera que lo sucedido en la UPEA fue un “accidente” y “error humano”. Aseguró que la autonomía no quiere decir que hagan lo que les dé la gana en la universidad, sino es una principio constitucionalizado que otorga a las universidades el derecho de elegir a sus autoridades y administrar sus recursos. Agregó que la autonomía universitaria ha sido una impulsora de la democracia. El dirigente de la CUB negó que con la autonomía sean intocables en la universidad, puesto que los delitos cometidos son procesados en la justicia ordinaria. Respecto a lo que ocurrió en El Alto, Mendoza lamentó que “malos dirigentes” hayan incitado a la asamblea y protesta que derivó en la tragedia.