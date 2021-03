Bolivia reactiva su servicio de gestión consultar





05/03/2021 - 09:52:57

La Paz, ABI.- La viceministra de Gestión Institucional y Consular, Eva Gloria Chuquimia Mamani, informó este viernes que el Estado Plurinacional de Bolivia reactiva los servicios de gestión consultar. “Estamos reactivando el servicio de manera intensa, considerando que por la pandemia (del Covid-19) o por la falta de personal en el servicio exterior no se pudo atender a los ciudadanos”, indicó la autoridad gubernamental. Explicó que para el beneficio de bolivianos no sólo en el país, sino en el exterior, se habilitó la modalidad de atención para cada primer sábado de mes con el fin de fortalecer los servicios de gestión consular. “Estamos trabajando no sólo en la documentación, sino en los procesos de ciudadanos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, sea por salud, siempre por la pandemia, o ciudadanos que se encuentran en centros penitenciarios”, aseguró. El Viceministerio de Gestión Institucional y Consular es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el área de su respectiva competencia, ejerce autoridad, supervisión y coordinación con las representaciones diplomáticas, representaciones permanentes y consulados del servicio exterior boliviano. La Viceministra de Gestión Institucional y Consular explicó que Argentina, España, Brasil y Argentina se encuentran en la lista de países con más residentes bolivianos.