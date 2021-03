Envían a la cárcel a siete dirigentes por la tragedia en la Universidad de El Alto





05/03/2021 - 05:15:56

El Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de El Alto dispuso la detención preventiva por cuatro meses a 7 dirigentes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), por su presunta responsabilidad en la muerte de siete estudiantes que cayeron de un cuarto piso de esa casa de estudios. Según un reporte de prensa de la Fiscalía, los detenidos son con probabilidad autores del delito de homicidio culposo y lesiones culposas en contra de 11 estudiantes, de los cuales siete fallecieron y cuatro están heridos. De las personas imputadas, los 4 varones fueron enviados al penal de San Pedro y las 3 mujeres al centro penitenciario de Obrajes, informó el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, en la audiencia de medidas cautelares. Los imputados son: Juan C. Y. C. L., Pablo A. C. P., Wilson Q. CH., Vladimir P. A., Rosa M. M. G., Fanny M. V. C., y Nayeli V. CH. T., “Durante la audiencia, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que demuestran la probabilidad de autoría de los sospechosos, la declaración de testigos del hecho, acta del levantamiento de cadáveres, acta de precinto policial, informe de la Universidad Pública de El Alto, entre otros elementos que consideró la autoridad jurisdiccional. Asimismo, se demostró la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización", dijo Cossío, según el reporte. Por su parte, el fiscal de Delitos Contra la Vida de la ciudad de El Alto, Favio Maldonado Parada, explicó que la probabilidad de autoría de los imputados se centra en la convocatoria por parte de los dirigentes del Centro de Estudiantes de las diferentes carreras del Área de Economía y Ciencias Financieras a una asamblea extraordinaria estudiantil presencial que se realizó el martes 2 de marzo en las instalaciones de la UPEA. Maldonado agregó que esta convocatoria fue en contravención a las disposiciones previstas en un decreto, y disposiciones municipales que prohíben la aglomeración de personas y reuniones masivas para evitar la propagación del Covid-19. Además, se presume que los dirigentes tenían pleno conocimiento de las pugnas que existían entre ambos frentes y aun así llamaron a asamblea, poniendo en peligro la vida de los universitarios, añade el informe. Dicha asamblea concentró a un gran número de estudiantes que subieron al piso cuatro, del Área de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativa, donde cedió la baranda, lo que causó la caída de 11 estudiantes al vacío, de los cuales siete fallecieron y cuatro resultaron heridos. El Fiscal dijo que en la intervención del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), al momento de hacer el levantamiento legal de los cuerpos, se evidenció que los estudiantes habrían fallecido por múltiples traumatismos en la cabeza, faciales y en el cuerpo. No se pudo realizar la autopsia médico legal porque los familiares firmaron actas de oposición, indica el reporte de prensa.