Caso Confesionario: Principal acusado de abusar sexualmente a universitarias ya tenía antecedentes





04/03/2021 - 20:56:22

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, confirmó este jueves la aprehensión de Carlos A., uno de los acusados de abuso sexual a estudiantes universitarias en el caso denominado “El confesionario UCB”, quien ya tenía denuncias lesiones graves y violación en 2012 y el 2018 también por violación, casos en los que fue sobreseído. “Ante las denuncias realizadas por mujeres que fueron acosadas sexualmente por el señor Carlos A. en la Universidad Católica Boliviana UCB, informo a la población de su aprehensión. No se puede permitir más violencia a la mujer, ni acosos sexuales de ninguna naturaleza”, informó la autoridad gubernamental, a través de su cuenta de Twitter. El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Jhonny Vega, informó que fue aprehendido en horas de la tarde y será presentado ante el Ministerio Público. El caso fue abierto por abuso sexual. ANTECEDENTES La Policía reveló que el aprehendido tiene antecedentes por procesos de lesiones graves y violación en 2012 y el 2018 también por violación, casos en los que fue sobreseído. El hecho salió a la luz luego de que, en una página de Facebook: “Confesionario de la UCB”, alrededor de 15 estudiantes universitarias de La Paz denunciaron a tres hombres, dentro de los cuales está Carlos A., de supuestos abusos sexuales que se cometían en fiestas una vez que eran sedadas. Las universitarias pertenecen mayormente a carreras de la UCB, aunque las fiestas se realizaron fuera de los predios de esa casa de estudios y no fueron organizadas por esa entidad. Carlos A. fue intermitentemente estudiante de la Católica, según algunos universitarios. Ante la situación, la Universidad Católica Boliviana (UCB) dio a conocer esta jornada que da asistencia psicológica y legal con un equipo multidisciplinario a las estudiantes que denunciaron violaciones. El Gobierno, mediante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, habilitó el correo electrónico contacto@sepmud.gob.bo para recibir más denuncias con la protección de la identidad de las personas afectadas. TRES YA LO RECONOCIERON En tanto, el fiscal Sergio Bustillo detalló que se inició la investigación "de oficio" tras que el pasado martes salieran a la luz una serie de acusaciones en la página de Facebook El Confesionario UCB, creada para "dar voz" a los estudiantes de la privada Universidad Católica Boliviana (UCB). Bustillo señaló que una mujer ya "reconoció" al agresor luego brindar su declaración y someterse a una valoración sicológica por un hecho "ocurrido hace dos años" bajo "las mismas circunstancias que expresan en estas denuncias en redes sociales". Las acusaciones contra Carlos A. señalan que él junto a otros individuos organizaba fiestas promocionadas en esa universidad en las que dopaban a las estudiantes que asistían poniéndoles algún narcótico en sus bebidas para luego abusar de ellas. Sin embargo, la Fiscalía ha establecido de que tras esta primera denuncia hay "tres personas más", todas mujeres, que han declarado y que son "de otros lugares" y no únicamente de la universidad mencionada. "No tenemos identificada la cantidad de víctimas", precisó el fiscal puesto que el sujeto tiene un proceso penal por "violación" en 2019 por el que un tiempo después se lo absolvió aunque el caso está nuevamente en revisión, detalló.