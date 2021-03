Servicio Social Comunitario Descolonizador y Despatriarcalizador, nuevos requisitos para el funcionario público





04/03/2021 - 18:19:15

La Razón.- Servicio Social Comunitario Descolonizador y Despatriarcalizador, es uno de los cuatro nuevos requisitos que deben cumplir los actuales y futuros funcionarios públicos para formar parte de la carrera administrativa, según dispone el decreto 4469. Los servidores públicos para acceder a la carrera administrativa también deberán aprobar el Curso de Inducción al Servicio Público que se dictará en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. El nuevo requisito implica que “los servidores pondrán sus aptitudes, destrezas y conocimientos técnicos, personales y/o profesionales al servicio de la sociedad, de forma solidaria, responsable y complementaria, conforme al planeamiento y prioridades establecidas por los diferentes niveles de gobierno, teniendo en cuenta las necesidades de su entorno”. Mientras que los restantes tres nuevos requisitos están referidos a “haber finalizado satisfactoriamente el Curso de Inducción al Servicio Público a ser impartido por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional”; “no tener obligaciones pendientes con el Estado establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados”, y “no contar con registro en la Contraloría General del Estado, por resolución ejecutoriada que establezca responsabilidad administrativa, cuya sanción haya sido la destitución”. La ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2021 determina la incorporación de “criterios adicionales de selección en el proceso de reclutamiento para servidoras y servidores públicos de la Administración Pública del Estado Plurinacional”. El artículo 234 de la Constitución Política del Estado establece que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere contar con la nacionalidad boliviana; ser mayor de edad; haber cumplido con los deberes militares; no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento; no estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución; estar inscrita o inscrito en el padrón electoral y hablar al menos dos idiomas oficiales del país. Según la Ley del Funcionario Público, hay en la administración pública funcionarios electos, designados, de libre nombramiento, de carrera e interinos.