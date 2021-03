Policía: Pugna de poder provocó 7 muertes en la Universidad de El Alto





04/03/2021 - 16:17:56

La Policía reveló este jueves que una pugna de poder provocó la muerte de 7 estudiantes en la Universidad de El Alto, cuando dirigentes convocaron a una reunión a más de 500 personas bajo amenazas. El comandante Jhonny Aguilera pormenorizó la actuación que tuvieron dos bandos de estudiantes que, en el marco de un conflicto, se enfrentaron en el último piso de la Facultad de Ciencias Económicas, con el objetivo de acaparar espacios de poder. La convocatoria a la asamblea para el martes había sido encabezada por el universitario Wilson Q. C., quien es ejecutivo interino del área facultativa. Según la Policía, el objetivo era tomar el centro de estudiantes de Economía, el cual estaba liderado por Jhamil C. L., del bando opositor. Aguilera señaló que el bando de Wilson ya había tomado otros dos centros de estudiantes y que pretendía hacer lo mismo con el de Economía. Una vez terminada la asamblea, el grupo liderado por Wilson subió al quinto nivel de la Facultad para tomar el centro de estudiantes de Economía, que estaba resguardado por Jhamil. Sin embargo, el bando Jhamil también se movilizó. La dirigente Rosa M. M. G. lideró el grupo que pedía desconocer a la dirigencia de Wilson, según las investigaciones. En el lugar se desataron los forcejeos entre los grupos, mientras Wilson se había protegido en la oficina de área. El hecho terminó en tragedia al ceder una baranda. Según el reporte policial, el conflicto por los centros de estudiantes tiene el objetivo de acumular influencia para la designación de decano facultativo y buscar un bloque hegemónico de poder. El comandante Aguilera dijo que hubo consentimiento de los guardias de seguridad para el ingreso de personas. Señaló que debería existir resguardo de la Policía para garantizar una atención profesional en la universidad. También observó que estudiantes de Ciencias de la Educación hayan participado del conflicto, cuando no corresponden a esa facultad. Indicó que esto habría sido motivado por los dos principales dirigentes de la Federación Universitaria Local. Indicó que también se investiga el rol del vicerrector Carlos Condori, quien es representante de la facultad de Ciencias Económicas. Aprehendidos y buscados El coronel Aguilera dio cuenta de siete aprehendidos, de los cuales cinco con del bando de Wilson y dos corresponden al de Jhamil. Además de Wilson Q. C., se aprehendió a Fanny V., Vladimir P., Nayeli C., y Pablo C., quienes firmaron la convocatoria a asamblea. Siguen prófugos Javier Y. y Sergio B., ambos que están buscados. Del bando opositor, los aprehendidos son Jhamil C. L. y Rosa M. M. G., mientras que también se identificó a Jhasen L., Marco N., además del ejecutivo de la FUL, Germán O., y el dirigente Brayan D. Q., quien representaría a Ciencias de la Educación y cuya enamorada falleció en la caída. Según el reporte policial, Jhasen era el que lideraba un grupo encargado de un grupo para irrumpir en la asamblea y desalojar el área. El mismo ya había sido sancionado con la expulsiòn temporal de la universidad, luego de que en 2013 irrumpiò en una sesiòn del Honorable Concejo Universitario. Asimismo, remarcó que se logró establecer que se convocó a una reunión fuera de toda norma, ajena a las resoluciones que había emitido la casa de estudios superiores, pero también la Alcaldía de El Alto. Sin embargo, fue consentida por los vigilantes del edificio. “Se ha permitido el ingreso de por lo menos 500 personas desconociendo las dispersiones que tiene el Estado sobre la aglomeración de personas y las del propio Concejo Municipal de El Alto”, añadió el Jefe policial.