Era rechazado por su apariencia, se hace cirugía plástica y se convierte en modelo: Video





04/03/2021 - 13:39:57

RT.- Un vietnamita decidió transformar su apariencia debido a las constantes respuestas negativas en entrevistas de trabajo y posteriormente, se convirtió en modelo, informa Liputan 6. El joven de 26 años publicó una serie de videos de su transformación en TikTok bajo el apodo quyen_do8. En las grabaciones, muestra sus fotos antiguas y lamenta que por su apariencia física poco atractiva no fue contratado. "Una vez tuve una entrevista durante la cual el jefe se rio de mí abiertamente", explicó el hombre en un video y agregó que se sintió acomplejado por su rostro durante mucho tiempo. Según el bloguero, debido a las constantes burlas, decidió recurrir a la cirugía plástica para cambiar su aspecto. En total, se sometió a nueve operaciones y procedimientos cosméticos, remodelando su nariz, los labios y los ojos. Además, el vietnamita se insertó implantes en la barbilla y se hizo un 'lifting' de pómulos. El joven asegura que no se arrepiente de las operaciones, ya que su nueva apariencia lo hizo feliz: ahora trabaja como maquillador y modelo. @quyen_do8 Trả lời @halfelf2309 ##howichange lúc trc Ngoại xấu thg bị chê bai thay đổi đê mình hoan hảo hơn ạ ##Thaydoi ##daythithanhcongkhongnhi ♬ feeling - Official Sound Studio