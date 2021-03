Con 4 millones de vacunados Chile llama a mantener medidas sanitarias por el Covid-19





04/03/2021 - 10:00:43

Xinhua.- El gobierno chileno reiteró este miércoles su llamado a mantener las medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad del nuevo coronavirus, al cumplirse un año del primer caso detectado en el país sudamericano y un mes de haber vacunado a 4 millones de personas contra el virus. "La pandemia sigue y debemos mantener las medidas de autocuidado", advirtió en rueda de prensa el ministro de Salud, Enrique Paris, quien agregó que el país cuenta con vacunas para toda su población "gracias al trabajo mancomunado". Paris insistió en mantener estrictas medidas de distanciamiento social e higiene, porque si no hay cuidado por el manejo del virus se tendrán más casos. Chile reportó este miércoles otros 3.053 contagios de la Covid-19 en 24 horas, con lo que sumó 835.552 casos confirmados desde el inicio de la pandemia en su territorio, así como otras 20 muertes más en un día para acumular 20.704 decesos oficiales. "No se ha vuelto a la normalidad y no se va a volver después del 30 de junio", expresó Paris, en referencia a la fecha en la que se espera haber vacunado al menos al 80 por ciento de la población chilena contra la Covid-19, según el calendario del gobierno. Paris refirió que el proceso de vacunación en el país sudamericano sitúa a Chile como "líder" a nivel regional en dicha campaña. "Esta semana vamos a sobrepasar los cuatro millones de vacunados, y comprometimos cinco a fines de marzo", agregó el funcionario. Por su parte, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, destacó también el trabajo mancomunado para sobrellevar la emergencia sanitaria, a la vez que valoró la coordinación interministerial y la labor de funcionarios de la salud en estos 12 meses. "Desde un principio comenzamos con las residencias sanitarias" para asegurar el aislamiento, "una estrategia que ha sido reconocida a nivel internacional", señaló Daza. De acuerdo con el reporte diario de las autoridades de salud, hasta el momento se han recuperado de la enfermedad 790.528 pacientes, mientras que hay 23.913 casos activos y 1.711 se encuentran internados en unidades de cuidados intensivos, entre ellos 1.462 conectados a ventilación mecánica. Las autoridades chilenas dieron a conocer el último día 27.151 exámenes para detectar la Covid-19, con una tasa de positividad del 10,92 por ciento, con lo que superaron los 9,4 millones de examenes realizados. Tras finalizar la temporada de vacaciones de verano en el hemisferio sur y la posibilidad de un alza de los contagios debido a los desplazamientos y al inicio del año escolar, el subsecretario de Redes Asistenciales de Salud, Alberto Dougnac, anunció un plan frente al posible rebrote de casos. "Hemos diseñado una estrategia para anticiparnos ante eventuales aumentos de ocupación de camas de hospitalización básica o de mayor complejidad (...) estamos solicitando el aumento progresivo de camas a los prestadores de atención", explicó.