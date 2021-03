Coronavirus: Alemania mantendrá restricciones hasta el 28 de marzo con desescalada por fases





04/03/2021 - 09:04:04

DPA.- Alemania prorroga las restricciones para controlar la pandemia hasta el 28 de marzo y anuncia un plan de desescalada por fases, anunció esta madrugada el Gobierno tras una reunión de más de nueve horas entre la canciller Angela Merkel y los primeros ministros de los 16 estados federados. "Sabemos que estamos en una carrera contrarreloj", dijo Merkel. La mandataria se refirió a los próximos meses con esperanza: "La primavera de 2021 será diferente a la de 2020". A partir del lunes ocho de marzo se permitirán las reuniones privadas de hasta cinco personas de dos domicilios distintos (los menores de 14 años no contabilizan). El levantamiento de restricciones está ligado a la evolución de la incidencia local. En caso de que la incidencia acumulada de siete días supere durante tres días los 100 casos por cada 100.000 habitantes se activará un "freno de emergencia" y entrarán de nuevo en vigor medidas más estrictas. Además, se acelerará la campaña de vacunación y se intensificarán los test rápidos de coronavirus a nivel masivo. A partir del ocho de marzo los ciudadanos podrán hacerse al menos una prueba rápida gratuita de antígenos a la semana, el Estado corre con los gastos. Los test estarán disponibles en centros de pruebas, consultas médicas y farmacias. También habrá pruebas rápidas a disposición de las escuelas. Librerías y floristerías podrán reabrir sus puertas a partir de la semana que viene (en algunas regiones ya están abiertas). Los estados federados comenzaron el 22 de febrero a reabrir lentamente las escuelas (los primeros cursos de primaria y durante unas horas al día) y las peluquerías abrieron el uno de marzo. Entre una fase y la siguiente hay que esperar dos semanas y la incidencia acumulada debe permanecer estable o descendente. En una segunda fase se podrá comprar en los comercios con cita previa así como acudir a zoológicos, jardines botánicos, galerías y museos, mediante reserva anticipada. La tercera fase contempla la apertura de restaurantes, cines y teatros al aire libre así como la práctica de deporte sin contacto en el interior y deportes de contacto en el exterior. Por otro lado, a finales de marzo o principios de abril los médicos de cabecera vacunarán también en sus consultas, para acelerar el ritmo de la campaña. Se reducirá el número de dosis reservadas para las segundas vacunaciones, ya que se espera contar con mayor número de ellas, para permitir que más personas reciban la primera dosis cuanto antes. Según Merkel, Alemania está en el umbral de una nueva fase de la pandemia, y hay que entrar en ella "no sin cuidado, sino con una esperanza justificada". Señaló que hay muchos ejemplos de una "dramática tercera ola" en Europa, y que Alemania debe tomar medidas de reapertura que no hagan retroceder al país en su progreso en la lucha contra la pandemia.