Candidato del MAS en Cochabamba no hará vía al Tipnis porque rechaza depredar la naturaleza





04/03/2021 - 08:29:15

Opinión.- El candidato a la Gobernación de Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo, MAS, Humberto Sánchez, dijo en el programa Buena Noche de OPINIÓN, que no ejecutará la carretera al Beni porque eso significaría depredar la naturaleza y tumbar árboles. Aseguró también que para lograr el desarrollo del departamento pretende coordinar los trabajos y proyectos entre los municipios de la ciudad y enfatizó que para dicho cometido se debe “dejar de lado los colores políticos y ponerse los colores de la Llajta”. Sánchez explicó que su plan contempla resolver los problemas más urgentes del departamento como la basura, la contaminación de ríos como el Rocha, la demanda de infraestructura y la dotación de agua potable y para riego, sobre todo en las zonas del Cono Sur, Valle Bajo, Valle Alto, entre otras locaciones. “Queremos hacer una región metrópoli. Actualmente, cada municipio tiene sus planes sin ver otros proyectos importantes. El tema de la basura, rio Rocha y otros no se van a solucionar con las decisiones independientes de cada municipio. Nosotros queremos gestionar integralmente el trabajo de cada territorio”, dijo el candidato. Según Sánchez, en los sectores productivos, las principales demandas son infraestructura y por dotación de agua, principalmente para riego, “Hay intenciones de industrializar por parte de estos sectores. Me sorprendió esa visión en centros mineros y otros puntos productivos”, enfatizó. Los desafíos para lograr coordinar e integrar el trabajo entre municipios son separar aspectos políticos que, según Sánchez, entorpecía el consolidar y unificar decisiones para el departamento. “Tenemos que hacer entender que todos los proyectos de cada municipio son importantes para el desarrollo en conjunto de Cochabamba. Tenemos que sacarnos de la mente los colores políticos, debemos primar la bandera y los colores de Cochabamba”, explicó. Para el candidato del MAS, la participación social y empresarial será una pieza clave para el desarrollo conjunto. “Todos debemos incluirnos, tal vez hacer una junta de análisis, diálogo y debate”, amplió. El candidato también se refirió a las polémicas declaraciones del jefe del partido azul, Evo Morales, quién en pasadas semanas afirmó que si el MAS gana en ciertas regiones se posibilitaría la construcción de la carretera por el TIPNIS, para lo cual, Sánchez dijo desconocer a cabalidad el proyecto, pero que de ninguna manera está a favor de “cortar árboles” para construir una vía de conexión entre Cochabamba con el departamento del Beni. “No conozco el proyecto y cuanto afecta a la naturaleza, lamentablemente en estos tiempos nos hemos vuelto depredadores de la naturaleza. El tema del TIPNIS, Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure, hay que trabajarlo. Evo dijo que vamos a mejorar, pero tal vez no tumbando árboles, hay que ver otras maneras”, sentenció. Finalmente, Sánchez expresó los deseos de exponer a toda la población las riquezas culturales de las personas del campo, quienes en ocasiones no pueden expandir sus conocimientos y su arte debido a las restricciones comerciales en la ciudad.