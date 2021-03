Tragedia en la UPEA: Pesquisa apunta a dirigentes estudiantiles y académicos





04/03/2021 - 08:18:39

Página Siete.- El avance de las investigaciones que realizan la Policía y el Ministerio Público sobre la tragedia que cobró la vida de siete estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) apunta a que la responsabilidad se encuentra en dirigentes estudiantiles y miembros del sector académico. Los primeros, por convocar a la asamblea que derivó en las muertes y, los segundos, por haber autorizado el ingreso a ese centro cuando no hay clases presenciales por la pandemia. La Policía ya identificó a los ocho responsables de la convocatoria, de los cuales cuatro ya fueron aprehendidos, mientras que, en sus primeras declaraciones, tres miembros de la seguridad privada de ese centro coincidieron en señalar que abrieron las puertas para el ingreso de los estudiantes por instrucciones del sector académico.



La asamblea del martes, minutos antes de la tragedia. En la mañana, el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, había informado que se inició una investigación de oficio y que tres de los ocho estudiantes que firmaron la convocatoria a la asamblea fueron aprehendidos y sindicados por atentados contra la salud pública (ante la convocatoria a la asamblea en medio de la pandemia), homicidio y lesiones gravísimas. En la tarde, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Alberto Aguilar, informó que se detuvo a una persona más y convocó a las restantes a que se presenten para prestar sus declaraciones. “Instamos a que se presenten de manera voluntaria. No esperen a que la Policía vaya y los aprehenda”. Por la noches, la Red Uno confirmó un quinto aprehendido. Según el director departamental de Felcc, Douglas Uzquiano, “lo que ha motivado la tragedia es que se convocó a una asamblea extraordinaria estudiantil de las carreras que componen Economía de la UPEA, para informar la situación institucional por la que pasan sus dirigentes. Allí se determinó, a la cabeza de tres personas allegadas a Wilson Q. (estudiante) subir al cuarto piso…”, informó. Un video muestra el momento en que se realiza esa convocatoria durante la asamblea. Luego los estudiantes suben al cuarto piso, donde tras empujones cede la baranda y 11 de ellos caen al vacío desde el cuarto piso. Respecto a la autorización de ingreso a la universidad, el jefe policial dijo: “La investigación nos está llevando a indicios sobre la probable negligencia que existió por parte del rectorado y las personas que trabajan en el área administrativa, y de los dirigentes estudiantiles”. Los tres miembros de la seguridad privada fueron arrestados y luego puestos en libertad tras presentar sus declaraciones. “Los tres acatan órdenes del jefe de seguridad y éste del rectorado”, precisó el secretario ejecutivo del sindicato de trabajadores de la UPEA, Andy A. Huanca. Trabajadores que pidieron no identificarse denunciaron que fueron amenazados por “grupos de choque afines al rectorado”. Página Siete llamó varias veces al rector interino, Carlos Condori, y a otras autoridades, pero no atendieron el teléfono.



Estudiantes denuncian a sus dirigentes por cobros y abusos Multas por no ir a marchar, exigencias de apoyo en las asambleas a cambio de la asignación de becas alimenticias y de estudio, además de castigos físicos, son parte de las acusaciones que pesan contra los dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) y los jefes de los centros de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). “Tenemos jefes que nos llamaron y nos dijeron que debemos ir a la asamblea (del martes 2 de marzo). Nosotras somos de Ciencias de la Educación, no tenemos nada que hacer en Economía, pero nos obligaban, nos dijeron que debíamos enseñar a los nuevos (estudiantes de primer semestre). Gracias a Dios no hemos muerto, pero sí dos de mis compañeros. Esto pasó por culpa de los dirigentes Henrry y Germán, que son de la FUL. Ahora no están, no dan la cara”, afirmó una testigo y amiga de dos de los fallecidos en la tragedia que enlutó a la UPEA el martes. La Policía aprehendió a cuatro de los ocho dirigentes estudiantiles que firmaron la convocatoria y busca a los otros denunciados, además de una joven a la que se ve cuando pelea con otra alumna, instantes antes de que la baranda del edificio cediera y provocara la muerte de siete estudiantes. Los universitarios de primer año de las carreras de Economía, Comunicación Social y Ciencias de la Educación denunciaron que las pasadas semanas se dieron similares asambleas para forzar la renuncia de los dirigentes y permitir que asuman el cargo otros, pero con afinidad al actual rector de la UPEA, Carlos Condori. “Por faltar a las marchas nos cobraban 50 bolivianos, o si era algo menor, hasta 10. Pero si no tenías para pagar te daban hasta chicotazos. Tenías que ir sí o sí, porque el momento de la inscripción si no tenías todas las fichas de las marchas no podías inscribirte. Han muerto mis dos amigos, les han prometido becas comedor y hasta trabajo, pero ahora eso no vale de nada y los principales que nos obligaban ahora no aparecen”, lamentó otra de las universitarias. Condori negó ayer que el rectorado se inmiscuya en las actividades de los estudiantes. “Nosotros no podemos interferir en sus actividades”, aseveró en una conferencia de prensa.