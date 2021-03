Siete dirigentes de la UPEA aprehendidos por la convocatoria a la asamblea: Siete fallecidos





04/03/2021 - 08:12:04

Erbol.- Hasta la noche de este miércoles, siete de los ocho dirigentes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que convocaron a una asamblea estudiantil fueron aprehendidos por la trágica muerte de unos siete estudiantes tras una caída en predios de la facultad de Ciencias Económicas y Financieras. El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, informó, en entrevista con Cadena A, que en primera instancia y durante el día fueron aprehendidas cinco personas y ya en horas posteriores otras dos más. De todos ellos se procede a tomar la declaración informativa para establecer el grado de responsabilidad dentro del caso que se investiga y que dejó además de los decesos, cinco heridos de gravedad. “Tenemos en total siete aprehendidos y nos falta una persona a objetos de completar todos los que firmaron la convocatoria”, informó Cossio quien precisó que el proceso se iniciará por homicidio culposo y lesiones. Con los indicios y evidencias, abrió la posibilidad de que se pueda solicitar en la audiencia cautelar la detención preventiva en diferentes centros penitenciarios. Wilson Q. C., ejecutivo del Centro de Estudiantes del Área Ciencias Económicas y Financieras y Administrativas, fue uno de los últimos que fue aprehendido luego de que pretendiera, de manera voluntaria, presentarse a declarar sobre la convocatoria a asamblea estudiantil. Este dirigente, según Cossio, habría llegado a la asamblea del martes con cuatro encapuchados y presuntamente habría instado a que la gran cantidad de estudiantes concentrados en la planta baja suba al cuarto piso del bloque universitario. Fue en ese lugar donde comenzaron las agresiones y empujones que derivaron a que la baranda de seguridad cediera y posteriormente, varios de los presentes cayeran desde una altura de 16 metros. Álvaro Elías, abogado de Wilson Q. C., deslindó la responsabilidad que pudiera tener su cliente y mencionó a otro grupo que hubiera ocasionado las agresiones que derivaron en la tragedia. “La situación de él (Wilson Q. C.) es incierta en este momento, entiendo que la Policía está elaborando su informe. Nosotros activaremos los mecanismos procesales de defensa necesarios para poder hacer constar en este caso, su defensa”, dijo en entrevista con Red Uno. Cossio cuestionó la convocatoria a la asamblea ya que no debía haberse permitido por la pandemia del coronavirus y añadió que tras la inspección a la infraestructura del lugar del hecho, se comprobó que las barandas estaban mal soldadas y rellenadas de masilla.