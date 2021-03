BCB ve expectativas favorables, pero pandemia aún es amenaza





04/03/2021 - 08:10:11

Página Siete.- El Banco Central de Bolivia (BCB) ve perspectivas favorables para la economía este año, aunque reconoce que la mayor amenaza a la reactivación es la emergencia sanitaria por la pandemia. El presidente del BCB, Edwin Rojas, presentó ayer los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas de febrero en la que la percepción de los agentes económicos, académicos y líderes de opinión es que el crecimiento puede estar en torno al 3% este año. La autoridad monetaria sostuvo que la lectura que hace el BCB de la encuesta es que la gente percibe de manera positiva el desempeño económico.



“Se advierte que la política de activar la demanda interna empezó a generar actividad. Se han planteado medidas en el ámbito de la salud que han permitido comenzar a reactivar la economía”, precisó Rojas. Organismos internacionales también prevén una recuperación. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina ( Cepal) proyecta un crecimiento del 5,1% del PIB, uno de los más altos de la región. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó un crecimiento del 5,6% para Bolivia. Amenazas A pesar de la perspectivas favorables que hay sobre la economía, el BCB advierte que aún existen amenazas externas sobre las cuales no se tiene control a nivel interno. “Todavía hay amenazas que deben mantenernos en alerta. Un elemento es el ámbito externo, frente al cual no podemos hacer prácticamente nada. Algo que está ocurriendo en el último período -por la reactivación en el mundo- es que el oro ha perdido valor y eso afectó la composición de las Reservas Internacionales Netas (RIN)”, precisó. Otra variable que preocupa al BCB es lo que ocurre en países vecinos que tienen políticas diferentes. Por ejemplo, Argentina es un país marcado por la inflación y eso genera restricciones al envío de remesas y es algo que puede perjudicar la economía boliviana, agregó. Según Rojas, estas variables de orden externo no dejan tranquilidad y en el BCB se está en permanente evaluación para proponer políticas que ayuden a contener los efectos negativos. “La otra amenaza latente es la emergencia sanitaria. Estamos aún en ese proceso. Claramente el Gobierno asumió una posición más activa y eficiente de control de la segunda ola, pero hacia adelante tal vez (la pandemia) puede tener efecto adverso. Hacemos seguimiento, pero es una amenaza que se tiene”, puntualizó el presidente del BCB. En todo caso, Rojas recalcó que existen signos positivos para la economía como una balanza comercial favorable en enero, que es una fuente que nutre de divisas al país. También una mejora de las remesas y el entorno internacional refleja una recuperación económica. “Eso tiene un efecto positivo en los precios de las materias primas. Estamos empezando a superar un período de crisis sanitaria, económica y política”, destacó Rojas. La autoridad también subrayó que hay buenas perspectivas de recuperación de las RIN tras su disminución en los últimos días.



Optimismo por el repunte de las reservas internacionales Entre los resultados principales de la Encuesta de Expectativas Económica del BCB están que la mayoría de los consultados esperan que las Reservas Internacionales Netas (RIN) estén muy por encima de los niveles mínimos requeridos internacionalmente. También la gente tiene la expectativa de que el tipo de cambio se mantendrá en 6,96 bolivianos y sin variación. “Ambos indicadores muestran la confianza de los ciudadanos en la política de estabilidad cambiaria aplicada por el Gobierno”, destacó el presidente del BCB, Edwin Rojas. Según los índices de percepción recogidos por la encuesta, se avizora una recuperación de la actividad económica durante este año mostrando la confianza de la población en la coyuntura actual. Al respecto, Rojas afirmó que las expectativas se encuentran en línea con las metas macroeconómicas previstas por el ente emisor. La encuesta de expectativas económicas (EEE) es un instrumento a través del cual el BCB captura las expectativas de agentes económicos sobre las principales variables macroeconómicas y es de gran utilidad para evaluar la señalización de las políticas del BCB. La encuesta recoge percepciones sobre inflación, crecimiento económico, saldo comercial y balance fiscal, evolución de las RIN, liquidez, tasas de interés, desempleo, y percepción sobre la evolución actual y futura de la economía.