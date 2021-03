Oposición venezolana denuncia envío de oro por parte del gobierno a cambio de efectivo





04/03/2021 - 08:07:29

VOA.- La oposición venezolana denunció el miércoles un esquema del gobierno de Nicolás Maduro, que involucra a países como Mali, para cambiar el oro en su mayoría de las reservas internacionales por euros y dólares en efectivo. Julio Borges, comisionado para las relaciones exteriores nombrado por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino de Venezuela, explicó en rueda de prensa que la investigación, de más de un año, logró rastrear ocho “circuitos” o vuelos. El último de ellos ocurrido en la segunda quincena de diciembre de 2020. Borges, quien actualmente se encuentra en Washington, detalló que el esquema involucra un avión ruso, encargado de movilizar los lingotes de oro venezolanos, y un avión proveniente de Emiratos Árabes Unidos, encargado de transportar el dinero. Explicó Borges que el intercambio se realiza en Bamako, en Mali. El comisionado indicó que de acuerdo al seguimiento que hicieron, el oro es destinado a los Emiratos Árabes Unidos, e incluso en uno de los casos fue a parar a Libia.

La firma de inversiones Noor Capital de Abu Dabi asegura que no hizo nada ilegal, pero que se abstendrá de efectuar más transacciones con Venezuela hasta que se estabilice la situación. “Se utilizan unas rutas absolutamente heterodoxas para tratar de evitar el tracking (seguimiento), donde todo se hace de noche, se hace de una manera absolutamente opaca, escondida, y de esta manera, se le ha podido proveer a (Nicolás) Maduro, en el cálculo nuestro, (…) de mil millones de euros”, indicó Borges en alusión al año 2020. “El epicentro de todo esto” desde el punto de vista organizacional, agregó, es una empresa llamada Noor Capital, que tendría una relación con el gobierno de Maduro que no sería nueva. Esta investigación, realizada con ayuda de voluntarios en los países señalados y autoridades de inteligencia de tercero países, explicó Borges, la presentarán en la secretaría del Tesoro estadounidense y en el Comité de las Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. “Lo que estamos pidiendo, a las autoridades tanto americanas como europeas, porque esta presentación también la vamos hacer también a nivel de la Unión Europea, porque hay ciudadanos franceses y ciudadanos europeos involucrados en todo esto, es que se pueda sofisticar el sistema de cómo desmantelar y atacar este tipo de organizaciones”, indicó el comisionado. El gobierno venezolano no se ha referido hasta el momento a la denuncia.