El Banco Central de Bolivia también despidió a la mayoría de su personal jerárquico





03/03/2021 - 16:50:44

Brújula Digital.- No sólo la Cancillería ha procedido al despido de funcionarios de carrera, sino que se vive una situación similar en el BCB, de donde fueron echados más de una docena de gerentes y otros profesionales y una cantidad similar ha sido invitada a jubilar. Todos los despedidos tenían más de nueve años de experiencia por lo que varios de ellos fueron contratados en alguna de las gestiones de gobierno de Evo Morales. Aun así fueron echados, dijo una fuente a Brújula Digital. Un exdirector del BCB, Alejandro Banegas, aseguró que esta situación es preocupante porque el banco requiere de funcionarios muy especializados y que cualquier error por falta de experiencia puede generar serios problemas sociales o financieros para el país. Los despedidos son el asesor principal de Política Económica, el subgerente del Sector Externo, el gerente de Operaciones Internacionales, el subgerente de Reservas, el subgerente de Planificación y Control de Gestión, el subgerente de Administración, el Secretario de Directorio y el Responsable de la Coordinación entre la UIF y el BCB. Curiosamente, el gerente de Auditoría Interna también fue desvinculado, pese a que había sido nombrado por la gestión actual. La fuente que habló con Brújula Digital dijo también que se han enviado cartas invitando a la jubilación a muchos funcionarios de diferentes niveles. Esos profesionales o funcionarios administrativos tienen entre 15 y 20 años de trabajo en el banco, informó. Versión del BCB El BCB respondió por escrito a un cuestionario de Brújula Digital señalando que no se puede afirmar que los exgerentes hubieran sido “despedidos” ya que eran funcionarios de “libre nombramiento”. “Se nombraron a otros profesionales con igual o mejor experiencia en su desempeño profesional, además la nueva administración promocionó a otros servidores públicos del mismo BCB a ocupar cargos jerárquicos”, afirma la respuesta del BCB, y agrega que “los nuevos servidores públicos que ingresaron al banco cumplen con los requisitos de formación y experiencia que exige el Manual de Puestos” de la institución. “No existió ningún despido en el Banco Central de Bolivia ya que los puestos a los cuales se hace referencia son de ‘libre nombramiento’, conforme lo establece la Ley 1178-Estatuto del Funcionario Público. En el BCB son puestos de libre nombramiento los gerentes, subgerentes y asesores, mismos que no están sujetos a la carrera administrativa”, expresa una de las respuestas. Luego agrega que “en algunos casos (los funcionarios) cumplieron sus contratos y no se los renovó debido al recorte presupuestario determinado en la ley del Presupuesto General del Estado”, aunque los exgerentes tenían contratos laborales indefinidos y estaban en planilla. El BCB no respondió a Brújula Digital cuántas personas fueron desvinculadas ni invitadas a jubilar. El presidente del BCB es Edwin Rojas, quien decidido devolver al FMI el crédito que había otorgado durante el gobierno de Jeanine Áñez, generando una ola de críticas de diferentes sectores opositores. Varios especialistas le recordaron que el FMI entregó ese crédito con un cobro de interés menor que otros préstamos autorizados por el gobierno de Luis Arce y que no es correcto que hubiera estado relacionado a “imposiciones”. Exdirector del BCB Alejandro Banegas, quien fue director del BCB durante el año 2020, lamentó estos despidos. “No es correcto decir que no eran profesionales de carrera, lo eran desde el momento en que fueron contratados mediante convocatorias y concursos de méritos”, dijo a Brújula Digital. “Con estos hechos queda vulnerado el banco puesto que lo que se necesita es que la institución mantenga su autonomía y su independencia. Cuando se contrata a personal que no es técnico sino político, esa autonomía queda en riesgo”, agregó Banegas. Expresó que tener a personal que no posee experiencia ni especialización “genera riesgos muy serios. Aquí no se puede experimentar, porque en esa experimentación puede haber costos financieros y sociales muy serios”.