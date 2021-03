Tres dirigentes de la UPEA serán imputados por la muerte de 6 jóvenes





03/03/2021 - 12:28:19

Erbol.- La Fiscalía informó la mañana de este miércoles que tres dirigentes estudiantiles de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) ya fueron aprehendidos, con cargos de homicidio por el caso de la muerte de seis jóvenes en la Facultad de Ciencias Económicas. Se trata de tres de los dirigentes del centro de estudiantes de los ocho que firmaron la convocatoria y habrían mandado mensajes para la asamblea del martes en la Facultad de Ciencias Económicas y que derivó en incidentes y la caída de 11 jóvenes desde un alto piso. “Se ha procedido el día de ayer en la noche a la aprehensión de tres personas de las ocho que firmaron esta convocatoria, las cuales están siendo remitidas al Ministerio Público, vamos a recepcionar sus declaraciones informativas, vamos emitir la imputación formal por el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas y vamos a solicitar la detención preventiva”, explicó el fiscal departamental Marco Cossío. Anunció que en el transcurso del día se realizarán las acciones para dar con los otros dirigentes que firmaron la convocatoria. Cossío argumentó que existe responsabilidad de quienes convocaron a la asamblea, no sólo por realizarla en tiempos de pandemia, sino también porque se llamó a la reunión advirtiendo a estudiantes con sanciones pecuniarias y hasta físicas en caso de no asistir. El fiscal señaló que también se arrestó a tres guardias de seguridad de la Facultad y que los mismos declararon en calidad de testigos y fueron puestos en libertad. Reveló que, de acuerdo al testimonio de los guardias, una autoridad había autorizado el ingreso de los estudiantes a la unidad académica, aunque no adelantó más detalles puesto que sigue la investigación. También ratificó que se ha registrado seis fallecidos y cinco heridos por la caída.