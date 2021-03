Algarabía en Cochabamba: Manfred es habilitado como candidato a la Alcaldía





03/03/2021 - 11:29:41

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó habilitar a Manfred Reyes Villa como candidato a la alcaldía de Cochabamba, lo que ha provocado algarabía en Cochabamba, considerando que es el candidato con mayor preferencia electoral. El TSE ha dejado sin efecto una resolución anterior en contra del postulante de Súmate. La determinación del Organo Electoral se produjo a cinco días de que fuera inhabilitado por los vocales del TSE. El candidato fue observado la semana pasada por una deuda notificada en la Contraloría General del Estado, por lo que presentó un recurso extraordinario de revisión que se resolvió en esta jornada. La Sala Plena del ente electoral comenzó el análisis del caso el día de ayer, pero ingresó en un cuarto intermedio y reinició a las 09:00 de hoy, la discusión, llegando a la determinación de habilitar a Reyes Villa en la carrera electoral para este domingo. Reyes Villa se mostró confiado en la habilitación de su candidatura, ya que según él, las deudas con el Estado fueron honradas y “no existe argumentos” para que el´líder de Súmate no participe de la elecciones de este domingo. ´Sumate festejó este miércoles la habilitación de Reyes Villa como candidato, ya que consideran lo ganador en todas las encuestas que se han realizado. “Todavía no me han notificado, pero sí tengo la información casi oficial de que sí estoy habilitado, lo que he lamentado es que sea a última hora, este es el último día de campaña”, dijo Manfred. La decisión se tomó en el marco de un recurso extraordinario de revisión, mediante el cual Reyes Villa acreditó ante el TSE que ha pagado la deuda que tenía ejecutoriada con el Estado. El candidato señaló que se hizo justicia, pero lamentó que el TSE haya tenido en vilo a Cochabamba hasta este mièrcoles, cuando el lunes ya podìa emitir la resoluciòn respectiva. Es la segunda vez que el Tribunal Supremo Electoral re-habilita la candidatura de Reyes Villa. A inicios de febrero, después de que el Tribunal Departamental de Cochabamba inhabilitó a Manfred por sus deudas con el Estado, el TSE ya había revocado esa decisión para habilitar al candidato. Posteriormente, decisiones judiciales volvieron a poner en vilo la postulación del exprefecto.