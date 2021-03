Evo gasta entre $us 3.000 y 5.000 por hora de viaje aéreo





03/03/2021 - 08:23:58

Página Siete.- El alquiler de cada vuelo que realiza el expresidente Evo Morales, ya sea en avionetas o helicópteros, para apoyar la campaña de los candidatos del MAS-IPSP cuesta entre 3.000 y 5.000 dólares por hora. El costo depende del número de pasajeros y el destino, explicó un experto del sector. En días pasados Morales intensificó la campaña electoral de los candidatos a gobernador, alcaldes y asambleístas, entre otros, con el uso de avionetas y helicópteros con el fin de participar en varios eventos en un solo día, aspecto que fue confirmado por dirigentes del MAS. El asambleísta departamental de Chuquisaca Eusebio Cordero, de Somos Todos , denunció que el jefe de campaña del MAS aterrizó el fin de semana en un avión privado en el aeropuerto Juana Azurduy. “Tenemos información de que este aeropuerto está a cargo de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Estamos recabando la información para presentar una denuncia ante la Fiscalía por uso de bienes del Estado”, anotó. Explicó que el avión en el que se trasladó Morales tiene la matrícula CP- 2823, que pertenece a la compañía Aeroeste S.A., que presta el servicio de vuelos chárter de pasajeros y carga. Fuentes que conocen el servicio de la empresa mencionaron que las tarifas que cobran oscilan entre 3.000 y 5.000 dólares por hora, el costo puede variar en función a la cantidad de pasajeros y del destino. Morales también viaja en helicóptero. El fin de semana arribó a Yapacaní y a Sucre en una de estas naves, según El Deber. En las fotografías y videos que circulan se observa que una de estas naves es de la firma Helibol SRL. El costo que cobra por sus servicios está entre 3.000 y 4.000 dólares por hora, según quienes conocen a la firma.



El experto en temas de seguridad Samuel Montaño confirmó que en el país hay empresas privadas que alquilan aviones y avionetas y tienen un costo de entre 3.000 y 5.000 dólares por hora. Mientras que un helicóptero cuesta por encima de los 4.000 dólares, aunque su ventaja es que puede aterrizar en cualquier lugar, no requiere de una pista, como las aeronaves. “Hay empresas que se dedican al alquiler de avionetas, por ejemplo un recorrido de Cochabamba hacia Sucre son 3.500 dólares. El alquiler de un avión en el norte del país cuesta más que ir al sur, como Tarija y Chuquisaca, porque ya tienen pistas asfaltadas, pero en el norte de La Paz, como Apolo o en Beni, son de tierra”, comparó. El vicepresidente del MAS, Gerardo García, dijo que no tiene información de quién y cómo se está haciendo el alquiler de esas aeronaves, pero el pago viene de la militancia y amistades. “No sé cómo se está haciendo el alquiler, seguro es el apoyo de amistades y la militancia. Además cada candidato hizo su aporte para encarar la campaña. A mí, por ejemplo, me ayudan con gasolina y vehículos para que me pueda desplazar”, manifestó. Aseguró que una vez que concluyan las campañas electorales se hará la suma de cuánto se gastó y el informe será presentado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Ahí se detallará fuente de financiamiento, si fue colaboración, entre otros”, aclaró. Entretanto, Rodolfo Machaca, miembro del directorio del MAS, dijo que tanto la militancia como los candidatos hacen sus aportes para encarar una contienda política y eso es regulado por el TSE. “Los militantes son los que apoyan a los candidatos en todo el ámbito de la campaña, de igual manera esos aviones que usa nuestro hermano Evo son aportes de los militantes y que en su momento se irá descargando ante el TSE”, recalcó. Sobre el uso de aeronaves, Machaca indicó que es para optimizar el tiempo, debido a que el exmandatario tiene invitaciones de todos los sectores y como requieren de su presencia hacen los esfuerzos económicos para su llegada. “Los aviones son de empresas particulares, que en algunos casos se contratan y en otros son colaboraciones”, dijo. El asambleísta Cordero también cuestionó que Morales esté usando una vagoneta Toyota Land Cruiser Prado con matrícula 2831-MTS que, según tienen documentación, pertenece al Ministerio de la Presidencia. “El vehículo fue rastreado por las cargas de gasolina que se hicieron en meses pasados, los cuales registraron el número de carnet de (Evo) Morales y también el NIT de la Gobernación de Chuquisaca”, denunció. Al respecto, este medio se contactó con el ministerio para obtener la contraparte a la denuncia, pero no obtuvo respuesta.