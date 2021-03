Iglesia pide votar el domingo para construir el bien común en Bolivia





02/03/2021

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió un mensaje este martes, pidiendo a los bolivianos a votar el domingo en las elecciones subnacionales para construir el bien común en Bolivia. “Elecciones para construir el bien común en Bolivia”, con 5 puntos a tomar en cuenta respecto a las próximas elecciones subnacionales del 7 de marzo, dijo Mons. Aurelio Pesoa, Secretario General dela CEB, en el comunicado. Es nuestro deber de ciudadanos participar con nuestro voto, movidos por la responsabilidad y conciencia de construir un país más justo y fraterno para todos. Por ello, es necesario conocer las propuestas de los diferentes partidos y alianzas políticas que concurren a las elecciones, para emitir un voto que responda realmente a las necesidades de los departamentos, regiones o alcaldías, dice la nota. La Iglesia recuerda de igual manera, a los ganadores de las elecciones, que cumplir las promesas electorales es una obligación moral, ya que no se deben defraudar las esperanzas creadas en el pueblo. Llamamos a nuestros conciudadanos a participar en las elecciones, como expresión de participación directa en la vida política y democrática, para precautelar los valores y principios humanos y cristianos, que sustentan nuestra forma de vivir en la familia y en la sociedad. No podemos dejar que se nos impongan estilos de vida que pueden ser, incluso, contrarios a los valores humanos y cristianos. La política es una actividad necesaria en la sociedad para construir una Bolivia sobre sólidos valores democráticos y hay que superar el desprestigio en el que se encuentra, mediante la participación activa de todos los ciudadanos, no solo con el voto, actividad principal sin duda, sino mediante la vigilancia, el seguimiento y el debate de las decisiones políticas, sobre todo, en aquellas más cercanas a la vida de los ciudadanos, en el departamento, la ciudad o el pueblo, sin olvidar la política nacional. Elecciones seguras en pandemia Estamos realizando las elecciones en medio de la pandemia del Covid-19 que, además de haber contagiado a tantos hermanos y hermanas y haber provocado la muerte de muchos de ellos, ha descubierto serias carencias en los servicios públicos de salud, además de causar una crisis general a nivel económico, financiero y laboral. El proceso de vacunación está en sus inicios y es difícil prever cuanto tiempo va a demorar para que toda la población sea inmunizada. Por eso, exhortamos a que cada ciudadano extreme los cuidados y medidas de bioseguridad, actuando con toda prudencia porque, cuidando la propia salud se cuida también la vida de los demás. Llamamos al Órgano Electoral Plurinacional y a todos los organismos del Estado involucrados en el proceso electoral a no escatimar esfuerzos para precautelar las medidas de protección de todos los ciudadanos a fin de que puedan ejercer su derecho y deber con plena seguridad, dice la Iglesia.